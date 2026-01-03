Mundo

Latam anuncia la cancelación de sus vuelos a Aruba y Curazao de las próximas 48 horas por situación en Venezuela

La medida se tomó con el objetivo de priorizar la seguridad de sus pasajeros y tripulación.

Redacción Semana
3 de enero de 2026, 5:51 p. m.
Vista del avión de LATAM Airlines en el aeropuerto de Medellín.
Foto: Getty Images

La aerolínea Latam anunció que, debido a las acciones militares en Venezuela, cancelará sus vuelos hacia las islas Aruba y Curazao, ubicadas cerca al vecino país, durante las próximas 48 horas (sábado 3 de enero y domingo 4).

La decisión se tomó con el objetivo de priorizar la seguridad de sus pasajeros y tripulación.

Los pasajeros con vuelos en las rutas mencionadas podrán gestionar, a través de la sección ‘Mis Viajes’ en su aplicación Latam o en su página web latam.com, alguna de las siguientes alternativas:

● Cambiar la fecha o vuelo en la misma cabina, sujeto a disponibilidad, sin diferencia de tarifa durante un año desde la fecha de emisión del tiquete.

● Pedir la devolución del pasaje, incluyendo asientos, equipajes u otros servicios opcionales.

“Los pasajeros afectados están siendo contactados proactivamente mediante los datos registrados en sus reservas. Actualmente, Latam Airlines Colombia opera tres frecuencias a la semana entre Bogotá y Aruba y Curazao, a cada destino”, agregó la aerolínea.

Cancillería de Colombia se pronunció ante los bombardeos en Venezuela: “Hacemos también un llamado a la unidad y la solidaridad del pueblo latinoamericano”

Adicionalmente, los pasajeros que tengan vuelos programados en las rutas a Aruba y Curazao entre el 5 y el 10 de enero de 2026 “también tendrán las mismas flexibilidades y podrán hacer cambios de fecha o solicitar la devolución hasta un año desde la emisión de su tiquete”.

“La compañía continuará monitoreando la situación e informará novedades por sus canales oficiales”, concluyó Latam.

Cabe anotar que previamente la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) notificó el sábado a las aerolíneas comerciales que evitaran el espacio aéreo del Caribe, al citar una “situación potencialmente peligrosa” en medio de operaciones militares estadounidenses para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro.

El aviso del regulador de aviación indicó que el cierre del espacio aéreo se emitió debido a “riesgos para la seguridad del vuelo asociados con la actividad militar en curso”.

*Con información de AFP

