Presentadoras rompen en llanto en vivo, tras conocer y confirmar captura de Nicolás Maduro: "El cuerpo me tiembla"

Ambas mujeres, oriundas de Venezuela, no pudieron ocultar su nostalgia mezclada con alegría en plena emisión.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

3 de enero de 2026, 5:03 p. m.
Presentadoras rompen en llanto tras conocer y confirmar captura de Nicolás Maduro. Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @uninoticias - Donald Trump Truth

Durante la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026 se conoció la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores, como resultado de una operación militar ejecutada por las fuerzas de Estados Unidos.

El anuncio fue realizado por el presidente estadounidense, Donald Trump, a través de un mensaje difundido en la red social Truth Social, en el que dio algunos detalles de cómo se llevó a cabo la operación militar.

YouTube video pLpV0ZsjSmg thumbnail

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país”, se lee en primera instancia.

A lo que añade: “Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidense. Se proporcionarán detalles próximamente. Hoy, a las 11:00 a. m. habrá una conferencia de prensa en Mar-a-lago”, escribió Trump.

Nicolás Maduro capturado Donald Trump
Nicolás Maduro fue capturado por Donald Trump. Foto: AP

De acuerdo con la información inicial, la captura se concretó mediante un operativo militar planificado con extremo detalle, y cuya preparación se habría desarrollado durante un periodo prolongado.

Periodista no contuvo las lágrimas al dar la noticia de la captura

En el mundo entero, muchas personas han dejado ver su emoción y nostalgia al conocer esta noticia que para muchos significa ver por fin una Venezuela libre del régimen de Maduro.

Si bien han reaccionado políticos, actores, cantantes y demás, los presentadores y periodistas a cargo de dar a conocer al mundo entero la noticia también han dejado en evidencia su emoción, sobre todo aquellos que son oriundos del país Latinoamericano.

Hace pocas horas se dio a conocer el caso de dos presentadoras de Univisión que, al dar la noticia y cubrir las reacciones de las personas en las calles, mostraron lo emocionadas y conmocionadas que se encontraban por lo sucedido.

En cuanto a la reportera que se encontraba en las calles, con la voz entrecortada dijo: “Reportar esto es histórico, es historia, pero también es alegría”, dijo, recalcando que la situación que se vive en Venezuela desde hace años es bastante tensa.

Los compañeros de set de esta reportera se unieron en apoyo y le recalcaron que saben diferenciar cuando las lágrimas son de nostalgia mezclada con alegría: “También se une con el sufrimiento que han vivido durante tantos años”.

Otro ejemplo fue la periodista Elyangélica González, quien desde el set reaccionó en vivo y tampoco pudo contener las lágrimas.

“Esa información leída por ti, que definitivamente a todos los venezolanos... te puedo hablar por mí, en este momento el cuerpo me tiembla por lo que está pasando. No sé qué decir, no sé qué decirte”, le dijo a su compañero.





