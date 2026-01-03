Política

Cancillería de Colombia se pronunció ante los bombardeos en Venezuela: “Hacemos también un llamado a la unidad y la solidaridad del pueblo latinoamericano”

Colombia activó canales diplomáticos, pidió la intervención de la ONU y reforzó la frontera ante la escalada de tensiones en Venezuela.

Redacción Semana
3 de enero de 2026, 5:12 p. m.
Gustavo Petro, Nicolás Maduro y Rosa Yolanda Villavicencio.
Gustavo Petro, Nicolás Maduro y Rosa Yolanda Villavicencio. Foto: AP / Presidencia / Semana

El Gobierno de Colombia, mediante la Cancillería liderada por Rosa Yolanda Villavicencio, fijó su postura frente a las recientes acciones armadas registradas en territorio venezolano y expresó su rechazo a cualquier intervención que vulnere la soberanía y la autonomía política de la República Bolivariana de Venezuela.

A través de un pronunciamiento oficial, publicado en todos sus canales oficiales, la Cancillería de Colombia advirtió sobre los riesgos que este tipo de hechos representan para la estabilidad regional y la seguridad de la población civil.

En el comunicado, el Gobierno de Colombia reiteró su compromiso con los principios del derecho internacional y recordó que América Latina ha sido declarada “zona de paz”.

Siguiendo instrucciones del presidente Gustavo Petro, la Cancillería informó que ya fueron activados los canales diplomáticos correspondientes y que se elevó un llamado al multilateralismo para que la situación sea analizada en los escenarios competentes de la Organización de las Naciones Unidas.

En particular, Colombia solicitó que el caso sea examinado por el Consejo de Seguridad de la ONU, ante la gravedad de los hechos y el riesgo de una escalada regional.

Publican la primera imagen de Nicolás Maduro tras ser capturado por EE. UU.
Canciller Rosa Villavicencio Gustavo Petro Maira Corina Machado
Rosa Villavicencio, Gustavo Petro y María Corina Machado. Foto: AP / Presidencia / SEMANA

De manera preventiva, el Gobierno colombiano ordenó el despliegue de la Fuerza Pública en la frontera común, el refuerzo de la capacidad institucional para atender un eventual aumento de flujos migratorios y la activación de la red diplomática en Venezuela para proteger y asistir a los connacionales.

Finalmente, Colombia ofreció formalmente sus oficios como mediador y llamó a la unidad del pueblo latinoamericano frente a cualquier injerencia extranjera, reiterando que solo el diálogo, la cooperación multilateral y el respeto a la vida permitirán evitar consecuencias imprevisibles para la región.

