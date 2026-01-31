Nación

Avión que cubría la ruta Bogotá-Sao Paulo tuvo que regresar al aeropuerto El Dorado:“Tripulación solicitó prioridad”

Los usuarios serán reubicados en otro vuelo de la aerolínea.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

1 de febrero de 2026, 2:28 a. m.
La aerolínea informó sobre el suceso a través de un comunicado de prensa
La aerolínea informó sobre el suceso a través de un comunicado de prensa Foto: Álvaro Tavera

En la noche del 31 de enero de 2025, Avianca anunció, a través de un comunicado de prensa, que el vuelo AV161, que cubría la ruta Bogotá-Sao Paulo, tuvo que regresar al aeropuerto El Dorado debido a una indicación técnica de la aeronave.

“La tripulación solicitó prioridad para el aterrizaje, de acuerdo con los procedimientos del fabricante y las políticas de la aerolínea. La aeronave aterrizó sin novedad y los pasajeros desembarcaron con normalidad. Avianca reitera que la seguridad es su máxima prioridad y que todas las decisiones operacionales se toman bajo estrictos estándares técnicos”, señaló la aerolínea.

Avianca aseguró que se presentaron más de 500 incidentes con pasajeros problemáticos en 2025: hicieron llamado

Por otro lado, la compañía destacó que los pasajeros serán reubicados en un vuelo que saldrá a las 9:50 p.m. Adicionalmente, los usuarios pueden consultar el estado de sus vuelos a través de los canales de atención disponibles.

Asimismo, las personas pueden seguir la evolución de la operación aérea en el país y las alertas emitidas por las autoridades a través de sus canales oficiales.

Nación

Tiroteo en Riohacha: autoridades confirman tres muertos y un herido

Nación

Duras críticas a Antonio Sanguino: sacó pecho por reducción de $500 en gasolina, y le recuerdan el alza que hizo el Gobierno Petro

Nación

Sacerdote lanzó fuerte crítica a Gustavo Petro por sus recientes declaraciones: “Irrespetuoso y vulgar”

Nación

Llegó la hora de elegir nuevo contralor. Emiten resolución para convocar a aspirantes a reemplazar a Carlos Hernán Rodríguez

Nación

Cayó en Colombia uno de los hombres más buscados de Italia. Esto es lo que se sabe

Nación

Elecciones atípicas este primero de febrero. Así está la situación en Ponedera, Atlántico

Nación

Detectan millonario robo en la Alcaldía de Bahía Solano, Chocó: hay tres capturados

Nación

Procuraduría alerta riesgos por posibles modificaciones a las normas de ‘slots’ en aeropuertos

Empresas

Avianca aseguró que se presentaron más de 500 incidentes con pasajeros problemáticos en 2025: hicieron llamado

Turismo

Reconocida aerolínea reactiva la ruta Cartagena-Santiago de Chile para la temporada de inicio de año: días y horarios de operación

Por el momento, el aeropuerto El Dorado no ha informado sobre alteraciones en sus operaciones debido al suceso ocurrido en las últimas horas. No obstante, se recomienda a los pasajeros consultar los horarios de sus vuelos de manera preventiva.

Junto a esto, se recomiendo llegar con tiempo a las salas de abordaje para evitar complicaciones en sus vuelos.

Boeing 737 vs Airbus a320 cuál es el avión más vendido de la historia.
Avianca informó la emergencia del vuelo AV161. Foto: Getty Images

Anuncios de la Aerocivil sobre la operación en el país

A través de un comunicado de prensa, la Aeronáutica Civil de Colombia informó a los usuarios y a la comunidad aeroportuaria que, tras culminar con éxito las intensas jornadas de intervención técnica, la pista del Aeropuerto Guillermo León Valencia está nuevamente habilitada para todas las operaciones aéreas.

“Gracias a los trabajos de recuperación de la capa asfáltica realizados durante el día de ayer y hoy, se logró mitigar de manera efectiva el impacto en la infraestructura, garantizando el cumplimiento de los más altos estándares de seguridad. En consecuencia, las operaciones comerciales se reanudarán con total normalidad a partir de mañana”, señaló la entidad.

Pasajera de un vuelo de Avianca denuncia que un hombre la besó mientras estaba dormida: “No tiene protocolos”; la aerolínea respondió

Por último, la Aerocivil resaltó que la seguridad operacional y la protección de la integridad de los pasajeros son premisas fundamentales. La ejecución oportuna de estos mantenimientos correctivos no solo preserva la vida útil de la terminal aérea, sino que también asegura un servicio eficiente y confiable para la región del Cauca.

Más de Nación

Avión Avianca

Avión que cubría la ruta Bogotá-Sao Paulo tuvo que regresar al aeropuerto El Dorado:“Tripulación solicitó prioridad”

Masacre en Huila.

Tiroteo en Riohacha: autoridades confirman tres muertos y un herido

Precio de la gasolina.

Duras críticas a Antonio Sanguino: sacó pecho por reducción de $500 en gasolina, y le recuerdan el alza que hizo el Gobierno Petro

Presidente Gustavo Petro, el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán

Sacerdote lanzó fuerte crítica a Gustavo Petro por sus recientes declaraciones: “Irrespetuoso y vulgar”

En los últimos tres años, la CGR ha auditado 599 proyectos financiados con regalías por un valor de 7,1 billones de pesos.

Llegó la hora de elegir nuevo contralor. Emiten resolución para convocar a aspirantes a reemplazar a Carlos Hernán Rodríguez

Captura de italiano en Colombia.

Cayó en Colombia uno de los hombres más buscados de Italia. Esto es lo que se sabe

Elecciones atípicas en Ponedera-Atlántico

Elecciones atípicas este primero de febrero. Así está la situación en Ponedera, Atlántico

El hombre fue capturado en la localidad de Bosa. Foto Getty.

Detectan millonario robo en la Alcaldía de Bahía Solano, Chocó: hay tres capturados

Fuerza de tarea Vulcano, del Ejército

El Tarra, Norte de Santander: en campo minado, por poco pierden la vida dos labriegos; el Ejército intervino. Esto sucedió

Lluvias

Si en enero llovió bastante, así estará el clima en febrero, según el Ideam

Noticias Destacadas