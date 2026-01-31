Avión que cubría la ruta Bogotá-Sao Paulo tuvo que regresar al aeropuerto El Dorado:“Tripulación solicitó prioridad”

En la noche del 31 de enero de 2025, Avianca anunció, a través de un comunicado de prensa, que el vuelo AV161, que cubría la ruta Bogotá-Sao Paulo, tuvo que regresar al aeropuerto El Dorado debido a una indicación técnica de la aeronave.

“La tripulación solicitó prioridad para el aterrizaje, de acuerdo con los procedimientos del fabricante y las políticas de la aerolínea. La aeronave aterrizó sin novedad y los pasajeros desembarcaron con normalidad. Avianca reitera que la seguridad es su máxima prioridad y que todas las decisiones operacionales se toman bajo estrictos estándares técnicos”, señaló la aerolínea.

Por otro lado, la compañía destacó que los pasajeros serán reubicados en un vuelo que saldrá a las 9:50 p.m. Adicionalmente, los usuarios pueden consultar el estado de sus vuelos a través de los canales de atención disponibles.

Asimismo, las personas pueden seguir la evolución de la operación aérea en el país y las alertas emitidas por las autoridades a través de sus canales oficiales.

Por el momento, el aeropuerto El Dorado no ha informado sobre alteraciones en sus operaciones debido al suceso ocurrido en las últimas horas. No obstante, se recomienda a los pasajeros consultar los horarios de sus vuelos de manera preventiva.

Junto a esto, se recomiendo llegar con tiempo a las salas de abordaje para evitar complicaciones en sus vuelos.

Anuncios de la Aerocivil sobre la operación en el país

A través de un comunicado de prensa, la Aeronáutica Civil de Colombia informó a los usuarios y a la comunidad aeroportuaria que, tras culminar con éxito las intensas jornadas de intervención técnica, la pista del Aeropuerto Guillermo León Valencia está nuevamente habilitada para todas las operaciones aéreas.

“Gracias a los trabajos de recuperación de la capa asfáltica realizados durante el día de ayer y hoy, se logró mitigar de manera efectiva el impacto en la infraestructura, garantizando el cumplimiento de los más altos estándares de seguridad. En consecuencia, las operaciones comerciales se reanudarán con total normalidad a partir de mañana”, señaló la entidad.

Por último, la Aerocivil resaltó que la seguridad operacional y la protección de la integridad de los pasajeros son premisas fundamentales. La ejecución oportuna de estos mantenimientos correctivos no solo preserva la vida útil de la terminal aérea, sino que también asegura un servicio eficiente y confiable para la región del Cauca.