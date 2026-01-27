Nación

Procuraduría alerta riesgos por posibles modificaciones a las normas de slots en aeropuertos

El ente de control le envió una carta a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 9:10 p. m.
Aeropuerto El Dorado, en Bogotá.
Aeropuerto El Dorado, en Bogotá. Foto: Guillermo Torres

En una carta dirigida a la ministra de Transporte de Gustavo Petro, María Fernanda Rojas, la Procuraduría advirtió varios riesgos sobre las posibles modificaciones que se puedan presentar en las normas de slots de los aeropuertos del país.

El documento, de cuatro páginas, que también iba dirigido al director de la Aerocivil, Luis Alfonso Martínez Chimenty, retrata que dicho cambio podría generar riesgos jurídicos y de previsibilidad operativa al modificar el régimen de slots sin reglas claras, técnicas y estables que podrían terminar afectando la planeación operativa de las aerolíneas.

maría fernanda rojas Ministra de Transporte
maría fernanda rojas Ministra de Transporte Foto: CÁMARA DE COMERCIO

El documento, que llegó a las dos entidades del Gobierno que responden por ese sector, expuso que “desde hace más de una década, en estándares técnicos internacionalmente aceptados, ha permitido una gestión ordenada de la capacidad aeroportuaria, particularmente en aeropuertos congestionados como El Dorado, contribuyendo a la previsibilidad operativa, al crecimiento de la conectividad aérea y a la protección de los derechos de los usuarios”.

Pero si se llegan a modificar los slots, la Procuraduría también advirtió riesgos de alineación con estándares internacionales, relacionados con una eventual desarticulación de esos referentes adoptados para manejar la congestión de aeropuertos congestionados.

Nación

“No ejerza represalia o persecución en mi contra”, la petición de una fiscal a Luz Adriana Camargo tras polémica resolución

Bogotá

Salen al aire reveladores videos que muestran la entrega de frambuesas con talio para envenenar a dos menores en Bogotá

Nación

Exclusivo: chats del presidente Petro confirman cercanía con candidato al Senado que tendría estrecha relación con Papá Pitufo

Nación

Exministro de Hacienda de Petro rechazó el decreto de emergencia económica. Su concepto llegó a la Corte

Bogotá

Así será la estación más grande del metro de Bogotá: tendrá tres pisos, un minimercado y varios espacios de servicio comunitario

Nación

Alberto Montaña Plata es el nuevo presidente del Consejo de Estado

Medellín

La Fiscalía asegura que red de corrupción en Área Metropolitana buscaba favorecer a terceros, entre ellos a Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero

Nación

Primicia: abren investigación al Ejército por compra de pocillos y gorras con dineros de la conmoción para el Catatumbo

Nación

Procuraduría abre investigación tras la portada de SEMANA sobre la olla podrida en el Ejército con gastos reservados

Nación

Compra de vivienda VIS: Procuraduría halló serios riesgos en el decreto que prepara el Gobierno Petro

Luis Fernando Martínez Chimenty, director de Aerocivil.
Luis Fernando Martínez Chimenty, director de Aerocivil. Foto: Aeronaútica Civil.

El ente de control también expuso posibles contingencias en “cambios de rutas y frecuencias, con efectos directos sobre los usuarios del transporte aéreo, la conectividad regional y el desarrollo económico”.

La falta de criterios objetivos, soporte técnico suficiente y espacios de participación para el sector, según la Procuraduría, también podría derivar en controversias administrativas o judiciales que afecten la estabilidad del sistema portuario.

En medio de todos esos llamados de atención, la Procuraduría le pidió al gobierno Petro que remita información alrededor de los estudios técnicos existentes, los documentos internos o proyectos normativos orientados a modificar el régimen de asignación y el monitoreo de los slots portuarios.

Así mismo, solicitó el estado de avance de dichos análisis y las entidades responsables de su formulación, los criterios técnicos que se estarían evaluando para dichos ajustes y los mecanismos establecidos para garantizar la participación de los actores del sector aéreo.

Exclusivo: detectan grave falla geológica en el terreno donde se construirá Aerocafé; hoy se firma el contrato

Con la información sobre la mesa, el ente de control entrará a evaluar si es necesario convocar una mesa técnica interinstitucional para analizar de manera preventiva los impactos regulatorios, operativos y jurídicos de esa iniciativa.

Los slots son las franjas horarias y autorizaciones concedidas a las aerolíneas para aterrizar o despegar de un aeropuerto congestionado, pero la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) manifestó preocupación por la posible modificación de las normas que regulan esa asignación y monitoreo.

Más de Nación

Paro me maestros en Santander.

Paro de maestros en Santander del miércoles 28 de enero: razones, horarios de las movilizaciones y puntos de encuentro

Se cumplieron 100 días de Luz Adriana Camargo al frente de la Fiscalía

“No ejerza represalia o persecución en mi contra”, la petición de una fiscal a Luz Adriana Camargo tras polémica resolución

En las imágenes se ve al domiciliario ingresando al conjunto.

Salen al aire reveladores videos que muestran la entrega de frambuesas con talio para envenenar a dos menores en Bogotá

Presidente Gustavo Petro, Luisa Carlos Reyes, Papá Pitufo

Exclusivo: chats del presidente Petro confirman cercanía con candidato al Senado que tendría estrecha relación con Papá Pitufo

JOSE ANTONIO OCAMPO

Exministro de Hacienda de Petro rechazó el decreto de emergencia económica. Su concepto llegó a la Corte

La reestructuración fue propuesta por la Alcaldía.

Así será la estación más grande del metro de Bogotá: tendrá tres pisos, un minimercado y varios espacios de servicio comunitario

Aeropuerto El Dorado, en Bogotá.

Procuraduría alerta riesgos por posibles modificaciones a las normas de slots en aeropuertos

No

Alberto Montaña Plata es el nuevo presidente del Consejo de Estado

Daniel Quintero, precandidato del Pacto Histórico, responde a los escándalos que salpican a su hermano Miguel Quintero.

La Fiscalía asegura que red de corrupción en Área Metropolitana buscaba favorecer a terceros, entre ellos a Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero

Acuerdo entre Petro y Galán sobre el San Juan de Dios

Los tres acuerdos fundamentales que Petro y Galán alcanzaron para rescatar el Hospital San Juan de Dios: 1,6 billones de pesos están en juego

Noticias Destacadas