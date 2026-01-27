Procuraduría alerta riesgos por posibles modificaciones a las normas de slots en aeropuertos

En una carta dirigida a la ministra de Transporte de Gustavo Petro, María Fernanda Rojas, la Procuraduría advirtió varios riesgos sobre las posibles modificaciones que se puedan presentar en las normas de slots de los aeropuertos del país.

El documento, de cuatro páginas, que también iba dirigido al director de la Aerocivil, Luis Alfonso Martínez Chimenty, retrata que dicho cambio podría generar riesgos jurídicos y de previsibilidad operativa al modificar el régimen de slots sin reglas claras, técnicas y estables que podrían terminar afectando la planeación operativa de las aerolíneas.

maría fernanda rojas Ministra de Transporte Foto: CÁMARA DE COMERCIO

El documento, que llegó a las dos entidades del Gobierno que responden por ese sector, expuso que “desde hace más de una década, en estándares técnicos internacionalmente aceptados, ha permitido una gestión ordenada de la capacidad aeroportuaria, particularmente en aeropuertos congestionados como El Dorado, contribuyendo a la previsibilidad operativa, al crecimiento de la conectividad aérea y a la protección de los derechos de los usuarios”.

Pero si se llegan a modificar los slots, la Procuraduría también advirtió riesgos de alineación con estándares internacionales, relacionados con una eventual desarticulación de esos referentes adoptados para manejar la congestión de aeropuertos congestionados.

Luis Fernando Martínez Chimenty, director de Aerocivil. Foto: Aeronaútica Civil.

El ente de control también expuso posibles contingencias en “cambios de rutas y frecuencias, con efectos directos sobre los usuarios del transporte aéreo, la conectividad regional y el desarrollo económico”.

La falta de criterios objetivos, soporte técnico suficiente y espacios de participación para el sector, según la Procuraduría, también podría derivar en controversias administrativas o judiciales que afecten la estabilidad del sistema portuario.

En medio de todos esos llamados de atención, la Procuraduría le pidió al gobierno Petro que remita información alrededor de los estudios técnicos existentes, los documentos internos o proyectos normativos orientados a modificar el régimen de asignación y el monitoreo de los slots portuarios.

Así mismo, solicitó el estado de avance de dichos análisis y las entidades responsables de su formulación, los criterios técnicos que se estarían evaluando para dichos ajustes y los mecanismos establecidos para garantizar la participación de los actores del sector aéreo.

Con la información sobre la mesa, el ente de control entrará a evaluar si es necesario convocar una mesa técnica interinstitucional para analizar de manera preventiva los impactos regulatorios, operativos y jurídicos de esa iniciativa.

Los slots son las franjas horarias y autorizaciones concedidas a las aerolíneas para aterrizar o despegar de un aeropuerto congestionado, pero la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) manifestó preocupación por la posible modificación de las normas que regulan esa asignación y monitoreo.