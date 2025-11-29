El Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil, hicieron un llamado urgente a Airbus para que acelere la entrega del software pendiente para actualizar la familia de aviones A320.

“Le insistimos a Airbus en la urgencia de entregar el software que aún falta”, manifestó la ministra María Fernanda Rojas, al tiempo que destacó que “Colombia está respondiendo con rigor técnico y absoluta transparencia”.

La funcionaria expresó que “la seguridad aérea no se negocia” y que “ninguna aeronave volverá a operación sin cumplir el 100 % de los estándares exigidos”, por lo que aclaró que mantendrán el monitoreo permanente.

“Hay 29 aeronaves que deben entrar a taller con un insumo que la empresa Airbus debe enviar a distintos países, así que hacemos un llamado para que llegue rápido y pueda agilizarse esta actualización”, insistió Rojas.

De acuerdo con el más reciente informe presentado por la cartera de transporte, de las 130 aeronaves que requieren de la actualización del software 34 aproximadamente faltan por actualizar o finalizar el proceso.

La ministra @maferojas lidera el PMU a la contingencia aérea mundial por la actualización del software de Airbus. En Colombia podrían verse involucrados 130 aviones. Avanzamos con las aerolíneas en medidas que protejan a los usuarios y minimicen afectaciones. pic.twitter.com/LsNwzr9UpA — MinTransporte (@MinTransporteCo) November 29, 2025

De compañía Latam ya hay cinco aeronaves actualizadas, más una de JetsMart. De la aerolínea Avianca, la de mayor afectación en Colombia, ya hay 90 actualizadas y listas para operar.

Sin embargo, 11 aeronaves, de las 124 que tenía pendiente la compañía para actualizar, están en proceso para finalizar esta noche, mientras que 23 todavía están a la espera del software que debe entregar Airbus.

Avianca anunció este sábado que el 51 % de su flota ya había pasado por las actualizaciones necesarias y que esperan que el trabajo de los técnicos especializados se pueda completar en los próximos días.

“Sabemos que esta situación está afectando muchos planes de viaje, de un número importante de pasajeros. Y es por eso que hemos dispuesto todas las opciones posibles para poder reacomodarlos, para poder reprogramar sus vuelos y que puedan solicitar reembolsos de la manera más sencilla”, señaló Gabriel Oliva, Presidente y Jefe de operaciones de Avianca Group.

“Desde Avianca estamos avanzando a muy buen ritmo con la actualización del software que se requirió. Ya el 51 % de nuestra flota está completamente actualizado y seguimos trabajando sin parar, día y noche, para completar los procesos en los próximos días”, sentenció Oliva.

“Estamos avanzando a muy buen ritmo, ya el 51 % de la flota A320 tiene el software actualizado”, aseguró Gabriel Oliva, presidente y Chief Operating Officer de Avianca Group, tras la contingencia generada por la solicitud de Airbus. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/NtAvM6QP7A — Revista Semana (@RevistaSemana) November 29, 2025

Frente a la reacomodación de pasajeros, la ministra Rojas señaló que avanza en un 60 %, por lo que le pidió a Avianca que tenga canales eficientes de comunicación con todas las personas afectadas.