Pasajera de un vuelo de Avianca denuncia que un hombre la besó mientras estaba dormida: “No tiene protocolos”; la aerolínea respondió

En las últimas horas, se conoció la denuncia de una pasajera de un vuelo de Avianca, quien aseguró que, mientras dormía en el avión, un hombre la habría besado.

“Ivonne viajó anoche en Avianca a Bostón, AV222, despertó porque un hombre (silla 19B) le estaba dando besos mientras estaba dormida; cuando notifica a la azafata, le respondió que no podía hacer nada. Avianca no tiene protocolos de VBG”, dice la denuncia de Alexa Rochi —esposa de la víctima— en su cuenta de la red social de X.

Ante este hecho, que se habría presentado el miércoles 7 de enero, la aerolínea respondió a través de WhatsApp, según relató Rochi, quien aseguró que la conclusión fue “una lavada de manos”.

Ivonne viajó anoche en @avianca a Bostón, AV222 despertó porque un hombre (silla 19B) le estaba dando besos mientras estaba dormida, cuando notifica a la azafata le respondió que no podía hacer nada. @avianca no tiene protocolos de VBG.

(el tipo es el del saco con letra roja) pic.twitter.com/U2F5tYToY0 — Alexa Rochi 📸 (@AlexaRochi__) January 8, 2026

“Queremos asegurarnos de que este tipo de situaciones no se repitan, por lo que iniciaremos una revisión interna sobre su reporte y el manejo del protocolo ante este tipo de situaciones”, dice inicialmente el mensaje.

Luego Ivonne respondió: “Ojalá jamás se repitan. Porque no soy la única mujer que tiene que pasar por esto sin que hagan nada”.

A lo que Avianca le volvió a contestar: “Sra. Ivonne, en este caso procederemos con la investigación y revisión de su reporte de forma prioritaria y, tan pronto como tengamos avances, se los estaremos comunicando”.

En otro trino publicado en la cuenta de Rochi este viernes, 9 de enero, se reveló una nueva comunicación que tuvo la aerolínea con Ivonne frente a este caso de presunto abuso.

“Avianca se contactó con Ivonne para ofrecer ayuda, pero también para afirmar que sí tienen protocolos de VBG. Bien por la llamada, pero tienen que hacer algo serio con la aplicación de su ‘protocolo’ de VBG”, dijo la esposa de la víctima.

Rochi cerró su mensaje argumentando que “varias mujeres me han escrito contando casos similares que les ha pasado en la misma aerolínea”.

Por su parte, SEMANA se comunicó con Avianca para conocer cómo avanzaba la investigación con la pasajera Ivonne, ante lo cual la aerolínea rechazó cualquier acto de abuso o acoso contra sus clientes.

“Avianca rechaza de manera categórica cualquier acto de violencia, acoso o abuso y reafirma su política de cero tolerancia ante comportamientos disruptivos y actos que vulneren los derechos humanos. Tan pronto como conocimos el caso, establecimos contacto directo con la pasajera y en este momento nos encontramos adelantando las investigaciones correspondientes”, dice el comunicado del 9 de enero.