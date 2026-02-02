Empresas

Clic anuncia nuevo gerente general y refuerza su apuesta por la conectividad aérea regional

La designación ocurre en medio de los planes de expansión y consolidación de Clic en el mercado nacional.

Redacción Economía
2 de febrero de 2026, 8:07 p. m.
Clic tiene nuevo gerente general.
Clic tiene nuevo gerente general.

La aerolínea Clic anunció la designación de Isaac Herrera Madrid como su nuevo gerente general en propiedad, una decisión con la que la compañía busca dar continuidad a su estrategia de fortalecimiento de la conectividad aérea regional en Colombia.

Herrera Madrid cuenta con una trayectoria de 18 años dentro de la aerolínea, a la que ha estado vinculado prácticamente desde sus inicios.

Durante ese tiempo ocupó diferentes cargos, entre ellos el de director de producto y ventas, posición que desempeñó durante 13 años y desde la cual participó activamente en el desarrollo de la oferta comercial y operativa de la compañía.

El nuevo gerente general es economista de la Universidad de Antioquia y magíster en Economía de la Universidad de los Andes, formación académica que, según destacó la aerolínea, ha sido clave para aportar al crecimiento del negocio y al posicionamiento de Clic como un actor relevante en la conectividad regional del país.

En el anuncio oficial, las directivas de la aerolínea señalaron que la designación reconoce su vocación de servicio, liderazgo cercano y humano, cualidades que consideran fundamentales para asumir el reto de dirigir la compañía en una etapa marcada por los desafíos del sector aéreo y la necesidad de consolidar rutas regionales.

“Le deseamos muchos éxitos en este nuevo reto, seguros de que su liderazgo seguirá impulsando el crecimiento y la proyección de la compañía”, expresaron las directivas en el comunicado.

Con este nombramiento, Clic apuesta por un liderazgo interno con conocimiento profundo de la operación y del mercado, en un momento en el que la conectividad aérea regional continúa siendo un eje clave para la movilidad y el desarrollo económico de varias regiones del país.

