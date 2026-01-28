Nación

Diógenes Quintero estuvo a punto de no abordar el vuelo de Satena que terminó en tragedia

Algunas personas que allí iban alcanzaron a grabar imágenes cuando ya se encontraban a bordo del avión.

Danna Valeria Figueroa Rueda

28 de enero de 2026, 11:43 p. m.
Minutos antes del despegue, Diógenes Quintero y Natalia Acosta se comunicaron por última vez con su equipo de trabajo.
Minutos antes del despegue, Diógenes Quintero y Natalia Acosta se comunicaron por última vez con su equipo de trabajo.

Tras el hallazgo de la avioneta de Satena que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña y que fue encontrada accidentada este miércoles, comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre las últimas horas de algunos de sus ocupantes.

Entre ellos, el del representante a la Cámara Diógenes Quintero, quien, según un relato conocido desde el puesto de mando unificado, estuvo a punto de no abordar el vuelo NSE 8849.

De acuerdo con el relato del secretario de seguridad del departamento de Norte de Santander a Noticias Caracol, el representante a la Cámara Diógenes Quintero se encontraba en una reunión en Cúcuta que se extendió más de lo previsto.

En esa misma intervención se indicó que algunas personas que allí iban alcanzaron a grabar imágenes cuando ya se encontraban a bordo del avión. Dichos registros, que están siendo revisados por las autoridades, muestran a pasajeros y a miembros de la tripulación en los momentos previos al despegue.

Minutos antes del despegue, Diógenes Quintero y Natalia Acosta se comunicaron por última vez con su equipo de trabajo. Tras conocerse el accidente, el grupo de comunicaciones del congresista expresó su dolor a través de un mensaje en el que destacó la cercanía personal y el compromiso político del representante, así como el papel que cumplía su asistente dentro del equipo.

Nuevo pronunciamiento de Satena tras el hallazgo de la avioneta accidentada en La Playa de Belén, Norte de Santander

Posteriormente, Satena confirmó la lista completa de pasajeros que se encontraban a bordo de la avioneta, entre ellos Carlos Salcedo, candidato a una curul de paz, y Juan Pacheco Mejía, exconcejal del municipio de Ocaña.

Luego del hallazgo de la aeronave, la entidad emitió un nuevo pronunciamiento en el que informó que el avión, de matrícula HK4709, fue localizado en zona rural del municipio de La Playa de Belén, en Norte de Santander, tras el reporte del presidente de la junta de acción comunal de la vereda Curasica. Una vez confirmada la ubicación, se inició el desplazamiento de una comisión de rescate hacia el lugar del siniestro.

Expresan solidaridad con las víctimas de la avioneta de Satena accidentada en Norte de Santander: “Qué dolor esto”

Según el balance entregado por la aerolínea, en la avioneta viajaban 13 pasajeros y dos tripulantes, quienes fallecieron como consecuencia del accidente. La tripulación estaba conformada por los capitanes Miguel Vanegas y José de la Vega.

En su comunicado, Satena expresó condolencias a los familiares de las víctimas y señaló que dispondrá de todos sus recursos para la atención humanitaria de los allegados, así como para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido. La Aeronáutica Civil informó que la investigación continúa en curso.

