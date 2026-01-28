Nuevo pronunciamiento de Satena tras el hallazgo de la avioneta accidentada en La Playa de Belén, Norte de Santander

Luego de que se confirmara la ubicación de la avioneta que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña, Satena hizo un tercer pronunciamiento sobre lo que ocurrió con el vuelo NSE 8849 este miércoles, 28 de enero.

La aerolínea informó que la aeronave, de matrícula HK4709, fue localizada en zona rural del municipio de La Playa de Belén, en Norte de Santander, tras el reporte del presidente de la junta de acción comunal de la vereda Curasica.

En su comunicación, Satena señaló que, una vez conocida la ubicación del avión, se inició el desplazamiento de una comisión de rescate hacia el lugar del siniestro con el fin de verificar el estado de los pasajeros y la tripulación.

En la avioneta viajaban 13 pasajeros y dos tripulantes. El balance entregado por la compañía aérea fue de 15 personas fallecidas, de acuerdo con la información conocida tras el hallazgo de la aeronave en la vereda Curasica, una zona rural del municipio de La Playa de Belén, en Norte de Santander.

Satena explicó que la confirmación del accidente se produjo a partir de la comunicación suministrada por el presidente de la junta de acción comunal del sector, quien reportó la ubicación del avión siniestrado. A partir de ese momento, la aerolínea indicó que dispondrá de todos sus recursos para la atención humanitaria de las familias y para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido.

En el mismo pronunciamiento, la aerolínea dio a conocer los nombres de las personas que se transportaban en el vuelo. Entre los pasajeros se encontraban María Álvarez Barbosa, Carlos Salcedo, Rolando Penaloza Gualdrón, María Díaz Rodríguez, Maira Avendaño Rincón, Anayisel Quintero, Karen Parales Vera, Anirley Julio Osorio, Gineth Rincón, Diógenes Quintero Amaya, Natalia Acosta Salcedo, Maira Sánchez Criado y Juan Pacheco Mejía.

La tripulación estaba conformada por el capitán Miguel Vanegas y el capitán José de la Vega, quienes fallecieron en el siniestro, de acuerdo con la información entregada por Satena.

En su comunicado, la aerolínea expresó condolencias a los familiares de los pasajeros y tripulantes y señaló que dispondrá de todos sus recursos para la atención humanitaria de las familias afectadas, así como para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido.

