Destacan importante incremento de la conectividad aérea en Colombia en el inicio de 2026; estos son los detalles

Alrededor de 6.875 frecuencias aéreas directas semanales se registraron en Colombia durante el pasado mes de enero, lo que representa un incremento de 45,4 % frente a enero de 2025, cuando se contabilizaron 4.727, según cifras recogidas por la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato).

De acuerdo con el mismo reporte, siete aerolíneas operan en el mercado nacional, siendo Avianca la compañía con mayor participación, al concentrar el 43 % de las frecuencias semanales. “En total, la red aérea doméstica alcanza 232 rutas que conectan 61 ciudades, fortaleciendo la integración territorial y facilitando el acceso a diversos destinos turísticos y centros económicos”, señaló Anato.

En cuanto a la conectividad internacional, en enero de 2026 se registraron 1.564 frecuencias aéreas directas semanales, lo que representó una leve disminución de 0,5 % frente al mismo mes de 2025. “Esta oferta supera las 296.000 sillas semanales, que conectan a Colombia con 30 países a través de 116 rutas internacionales, lo cual resulta fundamental para impulsar la llegada de visitantes, fortalecer los vínculos comerciales y seguir posicionando al país como un destino competitivo en el escenario turístico global”, agregó la organización.

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“El crecimiento en el mercado nacional evidencia una expansión significativa en la capacidad de conectividad interna del país, mientras que, a pesar de la variación marginal del mercado internacional, la oferta aérea hacia el exterior continúa siendo robusta y mantiene una amplia disponibilidad de conexiones”, afirmó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

Se reportaron 6.875 frecuencias aéreas directas semanales en el país en enero pasado. Foto: Getty Images

Venta de tiquetes aéreos hacia Colombia tuvo importante incremento

La venta de tiquetes aéreos hacia Colombia mantuvo una tendencia positiva durante 2025. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), se registraron 1.077.935 tiquetes vendidos durante los 12 meses del año.

“Vale la pena resaltar que en 2023 se registraron 895.655 tiquetes, lo que evidencia la continuidad de una tendencia al alza en el interés de los viajeros internacionales por visitar Colombia y en la consolidación del país como destino turístico en la región”, indicó la asociación.

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Entre los países que más registraron compras de pasajes hacia Colombia se destaca Estados Unidos, que concentró el 37,8% del total. Le siguen México, con 11,3%; España, con 7,4%; Brasil, con 6,3% y Ecuador, con 5,7%, “evidenciando la importancia de estos mercados para el turismo receptivo y para el fortalecimiento del flujo de visitantes internacionales hacia el país”.

“Algunas ciudades del país presentaron variaciones significativas en la recepción de estos tiquetes. San Andrés fue el destino con mayor crecimiento, con un incremento de 25,6% y cerca de 39 mil tiquetes vendidos. Medellín también mostró un comportamiento destacado, con un aumento de 12,4% y aproximadamente 225 mil tiquetes. Por su parte, Cartagena registró un crecimiento de 6,2%, manteniéndose como uno de los destinos más demandados por los viajeros internacionales”, afirmó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.