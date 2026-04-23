Distrito toma medidas contra funcionarias que fueron sorprendidas colándose en TransMilenio: “No se toleran comportamientos”

En las últimas horas se viralizó un video en que se observó a dos mujeres, funcionarias de la Alcaldía de Bogotá, evadiendo el pago en una de las estaciones de TransMilenio.
En las imágenes se vio a ambas funcionarias ingresar por unas de las puertas de la estación, poniendo en riesgo sus vidas.
Que bueno ejemplo dan 🙄— Munir Cardenas Kadamani (@MunirCardenas) April 23, 2026
Vean a los propios FUNCIONARIOS de @Bogota COLANDOSE en el Sistema de @TransMilenio. pic.twitter.com/LIgrW5AUJc
Luego de que el video se viralizara en las redes sociales, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dijo, a través de un mensaje en X, que ambas mujeres trabajaban para la Secretaría de Educación, motivo por el cual pidió a esa entidad tomar medidas contra estas.
“Nadie, y mucho menos quienes trabajan para la ciudad, deben hacer esto. Estas personas prestan sus servicios a la Secretaría de Educación, y le he dado la instrucción a la secretaria Julia Rubiano de sancionarlas como corresponde, igual que al operador para el que trabajan”, dijo Galán en su escrito en X.
Pasaron pocas horas y Julia Rubiano, secretaria de Educación, anunció que ambas mujeres hacen parte del Programa de Movilidad Escolar por medio de un operador externo, el cual procedió a la suspensión de sus contratos por un número de días.
Además de lo anterior, el operador les impuso a las dos mujeres una medida que incluye actividades pedagógicas con TransMilenio, orientadas a reafirmar los deberes asociados a la prestación del servicio, promover la reflexión sobre lo ocurrido y evitar que situaciones como esta se repitan.
“Rechazamos cualquier comportamiento que atente contra el respeto y el buen uso de lo público y la cultura ciudadana, y con mayor razón al tratarse de personas vinculadas a servicios prestados por el Distrito. Desde la Secretaría de Educación del Distrito trabajamos en el fortalecimiento de acciones de sensibilización para que funcionarios y ciudadanía en general obren con respeto, cuidado y amor por Bogotá”, concluyó Rubiano.
Alcalde @CarlosFGalan, atendiendo su instrucción, a estas dos personas que prestan servicio de rutas escolares por medio de un operador externo se les suspenderá por unos días el contrato y se les aplicará una sanción que incluye actividades pedagógicas con @TransMilenio.… https://t.co/bxviFBtC6w pic.twitter.com/gkwJpN4D36— Julia Rubiano (@julrubiano) April 23, 2026