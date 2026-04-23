Distrito toma medidas contra funcionarias que fueron sorprendidas colándose en TransMilenio: “No se toleran comportamientos”

En las últimas horas se viralizó un video en que se observó a dos mujeres, funcionarias de la Alcaldía de Bogotá, evadiendo el pago en una de las estaciones de TransMilenio.

En las imágenes se vio a ambas funcionarias ingresar por unas de las puertas de la estación, poniendo en riesgo sus vidas.

Luego de que el video se viralizara en las redes sociales, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dijo, a través de un mensaje en X, que ambas mujeres trabajaban para la Secretaría de Educación, motivo por el cual pidió a esa entidad tomar medidas contra estas.

“Nadie, y mucho menos quienes trabajan para la ciudad, deben hacer esto. Estas personas prestan sus servicios a la Secretaría de Educación, y le he dado la instrucción a la secretaria Julia Rubiano de sancionarlas como corresponde, igual que al operador para el que trabajan”, dijo Galán en su escrito en X.

Carlos Fernando Galán anuncia decisión contra funcionarias de la Alcaldía que se colaron en TransMilenio

Pasaron pocas horas y Julia Rubiano, secretaria de Educación, anunció que ambas mujeres hacen parte del Programa de Movilidad Escolar por medio de un operador externo, el cual procedió a la suspensión de sus contratos por un número de días.

Además de lo anterior, el operador les impuso a las dos mujeres una medida que incluye actividades pedagógicas con TransMilenio, orientadas a reafirmar los deberes asociados a la prestación del servicio, promover la reflexión sobre lo ocurrido y evitar que situaciones como esta se repitan.

“Rechazamos cualquier comportamiento que atente contra el respeto y el buen uso de lo público y la cultura ciudadana, y con mayor razón al tratarse de personas vinculadas a servicios prestados por el Distrito. Desde la Secretaría de Educación del Distrito trabajamos en el fortalecimiento de acciones de sensibilización para que funcionarios y ciudadanía en general obren con respeto, cuidado y amor por Bogotá”, concluyó Rubiano.