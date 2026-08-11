Ante ola de hackeos de correos Gmail, expertos dijeron 3 cosas que debe hacer si es una de las víctimas

El acceso no autorizado a una casilla de mensajes representa una amenaza significativa, ya que el correo funciona como el núcleo de la actividad en línea. A través de él, se gestionan desde redes sociales hasta servicios financieros y aplicaciones de almacenamiento.

Gmail toma inesperada decisión y confirma que eliminará una de sus funciones más populares: así cambiará el envío de correos

Si detecta que su seguridad ha sido comprometida, los especialistas sugieren seguir un procedimiento inmediato de tres pasos para retomar el mando de su información.

Restablecimiento de la identidad y acceso

La primera medida consiste en intentar ingresar a la plataforma a través de los canales oficiales. Si aún conserva la posibilidad de entrar, debe generar una nueva clave de acceso que sea compleja, combine diversos caracteres y no se utilice en ninguna otra plataforma.

Si el acceso fue bloqueado, los servicios de correo ofrecen mecanismos para recuperar la cuenta. Foto: Getty Images / Gmail

En caso de que los atacantes ya hayan modificado sus datos de entrada, usted deberá recurrir a los procesos de recuperación de identidad que ofrecen proveedores como Gmail o Outlook, los cuales permiten verificar que usted es el legítimo dueño de la cuenta.

Desconexión remota de intrusos

Una vez recuperada la llave de entrada, es fundamental asegurarse de que nadie más permanezca conectado. Los servicios de mensajería modernos permiten visualizar qué dispositivos (teléfonos, computadoras o navegadores) tienen una sesión iniciada.

Usted debe cerrar todas las sesiones de forma remota, especialmente aquellas que no reconozca como propias. Esta acción es vital porque, aunque se cambie la contraseña, algunos accesos previos podrían permanecer activos si no se fuerzan manualmente a cerrarse.

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Blindaje y auditoría de la configuración

El tercer paso esencial es verificar que los métodos de respaldo no hayan sido alterados por terceros. Debe revisar si el número de teléfono de contacto o las direcciones de correo alternativas siguen siendo las suyas.

Activar la verificación en dos pasos añade una barrera adicional contra nuevos accesos. Foto: Montaje Semana con fotos de Getty Images

Asimismo, se recomienda activar el doble factor de autenticación. Este sistema funciona como un segundo candado de seguridad: además de su clave habitual, el servicio le solicitará un código temporal o una confirmación en su teléfono para permitir el ingreso, dificultando enormemente futuros robos de cuenta.