Algo inesperado está sucediendo en el océano: hallazgo sería un punto clave ante una crisis hídrica mundial

El océano no es solo una masa de agua salada; según investigaciones recientes, funciona como un sistema de regulación que evita que el planeta entero se quede sin agua al mismo tiempo. Este hallazgo revela que las variaciones en la temperatura del mar actúan como un mecanismo que reduce el riesgo de una catástrofe global simultánea.

“¿Podemos controlar El Niño?”: Científicos expusieron una técnica que ‘hackearía’ el Pacífico, pero oculta amenaza

Un sistema de frenado natural

Científicos han identificado que los cambios constantes en la temperatura de la superficie marina impiden que las sequías se extiendan de forma masiva por todos los continentes al mismo tiempo. En lugar de generar un gran desierto global, el océano redistribuye la falta de lluvias y crea un equilibrio que contribuye a proteger la seguridad hídrica de la humanidad.

El calor del océano evita que las sequías golpeen a todos los continentes al mismo tiempo. Foto: Denver Post via Getty Images

Para estudiar este fenómeno, los expertos analizaron cómo se relacionan las sequías en regiones muy alejadas entre sí. El Dr. Udit Bhatia, autor principal del estudio del Instituto Indio de Tecnología Gandhinagar (IITGN), explicó la metodología: “Tratamos los inicios de la sequía como eventos en una red global. Si dos regiones distantes entraban en sequía en un corto periodo de tiempo, se consideraban sincronizadas”.

La realidad frente al miedo

Durante años, existió el temor de que el cambio climático pudiera secar de manera simultánea hasta una sexta parte de la superficie terrestre. Sin embargo, al revisar los registros entre 1901 y 2020, los investigadores descubrieron que la realidad ha sido menos severa gracias a este “escudo” oceánico: solo entre el 1,8 % y el 6,5 % del planeta ha experimentado sequías al mismo tiempo.

Lo inesperado es que este fenómeno está relacionado con eventos como El Niño y La Niña, ciclos naturales de calentamiento y enfriamiento del Pacífico que actúan como “repartidores” de la escasez. Según Danish Mansoor Tantary, coautor de la investigación: “Estos vaivenes impulsados por el océano crean un mosaico de respuestas regionales, limitando la aparición de una única sequía global que cubra muchos continentes a la vez”.

El Niño y La Niña ayudan a evitar que una sequía afecte al planeta al mismo tiempo. Foto: Getty Images

El impacto en los alimentos

Aunque el océano protege frente a una sequía global, las sequías regionales siguen representando un riesgo para la agricultura, especialmente para cultivos básicos como el maíz y la soja. Cuando escasea el agua, aumenta de manera significativa la probabilidad de que las cosechas fallen.

Hemant Poonia, científico de inteligencia artificial del IITGN, señaló la gravedad de estas situaciones locales: “En muchas regiones agrícolas importantes, cuando ocurre una sequía moderada, la probabilidad de pérdida de cosechas aumenta drásticamente, a menudo por encima del 25 % y, en algunas áreas, por encima del 40-50 % para cultivos como el maíz y la soja”.

Una nueva estrategia para el futuro

Saber que el mundo no se seca por completo permite a los gobiernos diseñar mejores planes de comercio y almacenamiento de alimentos. Si una región tiene problemas, otra probablemente tendrá excedentes, y esa diversidad es la clave para la supervivencia.

El profesor Vimal Mishra enfatiza que: “Estos hallazgos subrayan la importancia del comercio internacional, el almacenamiento y las políticas flexibles. Debido a que las sequías no afectan a todas las regiones al mismo tiempo, una planificación inteligente puede utilizar esta diversidad natural para amortiguar los suministros mundiales de alimentos”.

A pesar de que el calentamiento global aumenta la evaporación y hace que el aire sea más seco, este conocimiento ofrece una perspectiva de esperanza. Como concluye el Dr. Bhatia: “Nuestra investigación resalta que no estamos indefensos ante un planeta que se calienta”.