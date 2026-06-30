La nueva función de WhatsApp que permitirá ocultar el número de teléfono: así de fácil y rápido puede activarla

WhatsApp está permitiendo desde este lunes reservar un nombre de usuario, una nueva función de privacidad que, en los próximos meses, permitirá ocultar el número de teléfono al contactar por primera vez con otras personas o empresas.

Estos son los celulares que perderán de forma permanente el acceso a WhatsApp en julio de 2026

El registro para reservar un nombre de usuario comenzará esta semana a nivel mundial y estará disponible para los más de 3.000 millones de usuarios de la aplicación que deseen utilizar esta opción. Su uso será completamente voluntario, aunque la implementación total de la función se realizará de forma gradual durante los próximos meses.

La plataforma invita a las personas a crear un nombre de usuario único e incluso incorpora un generador de sugerencias para quienes no sepan cuál elegir. Sin embargo, la aprobación dependerá de que el nombre seleccionado esté disponible.

Con esta novedad, WhatsApp incorpora una de las funciones más solicitadas por los usuarios y en la que trabaja desde 2023. Además, refuerza su apuesta por la privacidad, un aspecto que la compañía considera fundamental para ofrecer un mayor control sobre la información personal.

En la práctica, esta herramienta permitirá decidir cómo quieren identificarse ante otras personas o empresas. Hasta ahora, el dato visible al iniciar una conversación era el número de teléfono, una información personal que quedaba expuesta incluso ante desconocidos.

WhatsApp permitirá crear un nombre de usuario único para identificar la cuenta. Foto: 123rf

¿Qué son los nombres de usuario?

Los nombres de usuario son una función habitual en muchas redes sociales que permite a cada persona identificarse con su nombre real o con un seudónimo que represente mejor su identidad.

Ahora, esta posibilidad llega a WhatsApp como una capa adicional de privacidad y de forma opcional. La única condición para crear un nombre de usuario será que sea único y no esté siendo utilizado por otra persona.

No obstante, la compañía sí ha establecido restricciones para nombres relacionados con perfiles de alto reconocimiento, como entidades públicas, empresas o celebridades. En estos casos, quienes ya utilicen un mismo nombre de usuario en Instagram o Facebook podrán reclamarlo también en WhatsApp.

Cómo funcionarán los nombres de usuario

Una vez vinculado el nombre de usuario a la cuenta, este sustituirá al número de teléfono en las comunicaciones con personas que no estén en la agenda del usuario. Esto aplicará tanto para los chats individuales y grupales como para las llamadas y videollamadas.

WhatsApp habilitó el registro para reservar un nombre de usuario. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Asimismo, quienes deseen iniciar una conversación deberán conocer el nombre de usuario completo, del mismo modo que actualmente es necesario disponer del número de teléfono.

WhatsApp también confirmó que no existirá un directorio público de nombres de usuario ni un buscador con sugerencias, precisamente para preservar la privacidad de los usuarios.

Como medida adicional de protección, quienes activen esta función podrán configurar una clave de acceso que la otra persona deberá conocer antes de iniciar una conversación. De esta manera, se limitará aún más la posibilidad de recibir mensajes de desconocidos.