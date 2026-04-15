Descubren un hallazgo clave en el “Marte terrestre” que podría confirmar la existencia de vida en otros planetas

La exploración de vida más allá de la Tierra ha estado marcada por un desafío evidente: la enorme distancia. A diferencia de los planetas del sistema solar, a los que se pueden enviar sondas, los exoplanetas solo pueden estudiarse mediante indicios indirectos. En lugar de observar organismos o superficies con detalle, los científicos analizan principalmente la composición de sus atmósferas.

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En este contexto, investigadores del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA) centraron su atención en uno de los ambientes más extremos del planeta. En el Salar de Llamara, ubicado en el desierto de Atacama, lograron aislar una bacteria del género Roseovarius, capaz de resistir alta salinidad, radiación intensa y ausencia de agua.

El valor de estos microorganismos no se limita a su resistencia a condiciones extremas, sino a lo que revelan sobre la evolución de la vida. Se trata de organismos que conservan procesos metabólicos muy antiguos, parecidos a los que habrían predominado en los primeros ecosistemas del planeta. Un análisis por parte de la comunidad científica permite, en cierta medida, reconstruir cómo pudieron ser las formas de vida en sus etapas iniciales sobre la Tierra.

Investigadores del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA) centraron su atención en uno de los ambientes más extremos del planeta. (Imagen de referencia) Foto: Getty Images

Aunque la investigación no se enfocó en describir la bacteria en sí, sino en estudiar su metabolismo desde una perspectiva que pudiera extrapolarse a escala planetaria. Para ello, los científicos analizaron los gases que produce y las señales que estos generan al interactuar con la luz, empleando técnicas como la espectroscopía Raman e infrarroja. Estas herramientas permiten identificar patrones únicos en los compuestos químicos, incluso a grandes distancias.

Con base en estos resultados, el equipo comparó las señales obtenidas con modelos de atmósferas similares a las de la Tierra primitiva. Así determinaron que ciertos gases liberados por estos microorganismos podrían dejar rastros detectables en exoplanetas. Entre ellos destacan compuestos como el monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, amoníaco y formaldehído, que en combinaciones específicas podrían funcionar como posibles indicadores de vida.

Este enfoque obliga a replantear la forma en que se identifican posibles biofirmas en otros mundos. Foto: Getty Images

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio pone en duda una creencia ampliamente aceptada: que la presencia de oxígeno es el principal indicio de vida. La bacteria analizada realiza un tipo de fotosíntesis anoxigénica, es decir, no genera oxígeno y corresponde a un mecanismo mucho más antiguo en términos evolutivos.

Este enfoque obliga a replantear la forma en que se identifican posibles biofirmas en otros mundos. En lugar de limitarse a encontrar condiciones similares a las de la Tierra actual, la investigación propone ampliar el espectro y considerar sistemas biológicos diferentes, capaces de adaptarse a entornos radicalmente distintos. Así, la búsqueda de vida se vuelve más flexible y menos dependiente de parámetros conocidos.

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El estudio también resalta la importancia de los ecosistemas extremos del norte de Chile como escenarios científicos de gran valor. Estos lugares permiten analizar organismos que sobreviven en condiciones límite, al tiempo que ofrecen una oportunidad única para entender cómo interactúan factores como la biología, la mineralogía y la química atmosférica en ambientes difíciles de replicar en laboratorio.

Sin embargo, estos entornos enfrentan crecientes amenazas ambientales que ponen en riesgo su conservación. Existe la posibilidad de que desaparezcan antes de que se logre comprender completamente su relevancia científica. En ese sentido, la investigación no solo abre nuevas perspectivas sobre la vida en otros planetas, sino que también subraya la urgencia de proteger estos ecosistemas en la Tierra.