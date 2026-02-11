CÁPSULA

Mujeres colombianas impulsan el azul de jagua hacia mercados globales: “La ciencia es un gran jalonador de los territorios”

El desarrollo de este colorante natural combina ciencia, bioeconomía y liderazgo femenino, beneficiando a más de 125 familias y fortaleciendo la cadena de ingredientes naturales en Colombia.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
11 de febrero de 2026, 6:59 p. m.
El azul de jagua hacia mercados globales
El azul de jagua hacia mercados globales Foto: Suministrada / API

En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra cada 11 de febrero, el desarrollo del azul de jagua se consolida como un hito científico colombiano con proyección internacional. Esta innovación ha permitido beneficiar a más de 125 familias en tres territorios, mediante la transformación del fruto del árbol de la jagua en un colorante natural de alto valor para la industria alimentaria.

El programa Colombia Más Competitiva (C+C), financiado por la Cooperación Económica y Desarrollo (SECO) de la Embajada de Suiza en Colombia, junto con el proyecto Frutos del Bosque del programa UK PACT, ha apoyado el fortalecimiento de la cadena de ingredientes naturales, integrando ciencia, igualdad de género, inclusión y sostenibilidad.

El fortalecimiento de procesos e internacionalización del azul de jagua fue liderado por Ecoflora, con la participación de Sandra Zapata, consultora científica, y Paola Salazar, gerente de la organización.

Ante este mérito, Sandra Zapata destacó que “la ciencia es un gran jalonador de los territorios”. Su trabajo permitió incrementar ingresos hasta un 47 %, beneficiando a 125 familias proveedoras y a 388 personas vinculadas al proceso, según el informe de impacto 2024 de Ecoflora.

Cápsulas

Colombia aún enfrenta desigualdad en empleos de ciencia y tecnología

Cápsulas

Ottobock inicia operaciones como IPS en Colombia para fortalecer la rehabilitación física

Cápsulas

Colombiana recibe distinción internacional en derecho laboral

Cápsulas

Energía y competitividad: el consumo eléctrico gana peso en la estrategia empresarial en Colombia

Cápsulas

Air-e Intervenida reporta avances en autogeneración de energía y granjas solares en el Caribe colombiano

Cápsulas

Invest in Bogotá refuerza su estrategia de inversión con nuevo liderazgo

Cápsulas

Japón fortalece su apuesta por el café colombiano con nuevas generaciones de compradores

Mujeres

“La longevidad no es solo vivir más, es vivir mejor”: Carlos Jaramillo

Mujeres

“El liderazgo es un acto de responsabilidad con los demás y con uno mismo”: Claudia Bahamón

Mujeres

Presencia, voz y coherencia: los activos invisibles que hoy definen el impacto de las mujeres líderes

Mujeres colombianas lideran un hito científico de impacto global
Mujeres colombianas lideran un hito científico de impacto global Foto: Suministrada / API

El colorante, derivado del fruto Genipa americana, es estable frente a luz, temperatura y cambios de pH, y ha sido adoptado en marcos regulatorios internacionales como Codex Alimentarius, con respaldo del INVIMA, la FDA y la EFSA, lo que facilita su ingreso a más de 180 países.

Paola Salazar afirmó que “la ciencia tiene verdadero sentido cuando genera valor para los mercados, al tiempo que produce impactos positivos ambientales, sociales y económicos en los territorios”. El proyecto Frutos del Bosque promueve bioeconomía sostenible, formación técnica e inclusión de género, fortaleciendo modelos productivos y comerciales sostenibles en Colombia.

El azul de jagua representa un ejemplo de cómo investigación, liderazgo femenino y desarrollo territorial pueden articularse para generar innovación con impacto global.

Más de Cápsulas

Científicas colombianas impulsan el azul de jagua hacia mercados globales

Mujeres colombianas impulsan el azul de jagua hacia mercados globales: “La ciencia es un gran jalonador de los territorios”

.

Colombia aún enfrenta desigualdad en empleos de ciencia y tecnología

Ottobock, líder en rehabilitación protésica en Colombia

Ottobock inicia operaciones como IPS en Colombia para fortalecer la rehabilitación física

.

Colombiana recibe distinción internacional en derecho laboral

Getty Creativo

Energía y competitividad: el consumo eléctrico gana peso en la estrategia empresarial en Colombia

Air-e Intervenida

Air-e Intervenida reporta avances en autogeneración de energía y granjas solares en el Caribe colombiano

.

Invest in Bogotá refuerza su estrategia de inversión con nuevo liderazgo

.

Japón fortalece su apuesta por el café colombiano con nuevas generaciones de compradores

Stradabrand y el 'live shopping'

‘Live shopping’ gana terreno en Colombia como estrategia de comercio electrónico; el caso de Stradabrand

El modelo circular del sector de las fajas

Economía circular aporta 1,53 % del PIB y se extiende al sector de las fajas: “No compromete la calidad del producto final”

Noticias Destacadas