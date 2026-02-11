Mujeres colombianas impulsan el azul de jagua hacia mercados globales: “La ciencia es un gran jalonador de los territorios”

En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra cada 11 de febrero, el desarrollo del azul de jagua se consolida como un hito científico colombiano con proyección internacional. Esta innovación ha permitido beneficiar a más de 125 familias en tres territorios, mediante la transformación del fruto del árbol de la jagua en un colorante natural de alto valor para la industria alimentaria.

El programa Colombia Más Competitiva (C+C), financiado por la Cooperación Económica y Desarrollo (SECO) de la Embajada de Suiza en Colombia, junto con el proyecto Frutos del Bosque del programa UK PACT, ha apoyado el fortalecimiento de la cadena de ingredientes naturales, integrando ciencia, igualdad de género, inclusión y sostenibilidad.

El fortalecimiento de procesos e internacionalización del azul de jagua fue liderado por Ecoflora, con la participación de Sandra Zapata, consultora científica, y Paola Salazar, gerente de la organización.

Ante este mérito, Sandra Zapata destacó que “la ciencia es un gran jalonador de los territorios”. Su trabajo permitió incrementar ingresos hasta un 47 %, beneficiando a 125 familias proveedoras y a 388 personas vinculadas al proceso, según el informe de impacto 2024 de Ecoflora.

Mujeres colombianas lideran un hito científico de impacto global Foto: Suministrada / API

El colorante, derivado del fruto Genipa americana, es estable frente a luz, temperatura y cambios de pH, y ha sido adoptado en marcos regulatorios internacionales como Codex Alimentarius, con respaldo del INVIMA, la FDA y la EFSA, lo que facilita su ingreso a más de 180 países.

Paola Salazar afirmó que “la ciencia tiene verdadero sentido cuando genera valor para los mercados, al tiempo que produce impactos positivos ambientales, sociales y económicos en los territorios”. El proyecto Frutos del Bosque promueve bioeconomía sostenible, formación técnica e inclusión de género, fortaleciendo modelos productivos y comerciales sostenibles en Colombia.

El azul de jagua representa un ejemplo de cómo investigación, liderazgo femenino y desarrollo territorial pueden articularse para generar innovación con impacto global.