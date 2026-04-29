La logística del optimismo: el arte de prepararse para el éxito

Vivimos en un mundo hiperactivo. A diario, los empresarios nos enfrentamos a un entorno donde el estrés, la urgencia y la ansiedad parecen ganar la batalla, dictando el ritmo de nuestras decisiones. Sin embargo, desde mi experiencia liderando equipos durante más de 30 años, he comprobado que existe un antídoto poderoso y, a menudo, subestimado para contrarrestar ese caos: la logística.

Solemos encasillar la logística exclusivamente en el transporte de mercancías o en el control de inventarios. Pero es hora de ampliar esa visión. Invito a los empresarios de todos los sectores a entenderla como un ejercicio permanente y como una filosofía que debe facilitar y armonizar nuestra cotidianidad: la vida personal, laboral y social.

Cuando aplicamos una logística optimista, no estamos simplemente organizando objetos; nos estamos preparando deliberadamente para el éxito.

Para entender el verdadero poder transformador de esta palabra, vale la pena volver a sus raíces. Su etimología nos remite a una profunda necesidad de anticipación a través de la disciplina y el orden. En esencia, la logística es la gestión eficiente de todos nuestros recursos: los tangibles, como el dinero, los insumos y los elementos; y los intangibles, como el tiempo, el personal y sus talentos.

Por un lado, la palabra proviene de la raíz latina logisticus, que hace alusión directa al cálculo y a la razón. Por otro, adopta la acepción francesa logistique, relacionada con el orden militar y la disposición estratégica de las tropas. Ambas raíces revelan una misma verdad: la logística es el puente entre el pensamiento racional y la acción estructurada.

Si trasladamos esa herencia militar a la vida real del sector productivo, el empresario moderno se convierte en el director de unas “tropas” que deben ser ubicadas estratégicamente. No se trata de dar órdenes al vacío, sino de posicionar el talento humano y los recursos en el lugar exacto para lograr procesos más eficientes y sostenibles.

Esa fluidez solo se alcanza a través de una capacitación integral: enseñar a nuestros equipos a hacer bien las cosas desde el principio. Cuando cada persona conoce su misión y tiene los recursos necesarios para ejecutarla, el líder deja de apagar incendios y comienza a construir imperios.

Es ahí donde la logística brilla en todo su esplendor, porque nos permite mantener la calma y la serenidad, y nos otorga un margen de maniobra invaluable para pensar con claridad y actuar mejor.

Hoy, en medio de tiempos marcados por la incertidumbre, las crisis y los malos pronósticos, el empresario no puede permitirse el lujo del pesimismo. Debemos caracterizarnos por ejecutar una logística positiva.

Tener una mentalidad de triunfo y una actitud de esperanza no es un acto de fe ciega; es el resultado de un trabajo estructurado. Consiste en la sabiduría ancestral de poner a cada persona en su lugar y tener una persona para cada necesidad, con la capacidad de adaptarse cuando sea necesario.

Cuando estructuramos nuestras empresas —y también nuestras vidas— bajo esa premisa, construimos una coraza de resiliencia operativa. Entonces, la logística deja de ser solo una herramienta para mover productos y se convierte en el motor que nos permite responder con agilidad, serenidad y contundencia ante cualquier desafío o imprevisto que el futuro nos depare.

Gabi Arenas, CEO Grupo Grupo Empresarial Llamas Arenas - GELA