La igualdad que impulsa la innovación en tecnología

El poder de las oportunidades para transformar la industria tecnológica

Carolina Masso, CEO de Gamma Ingenieros, explica cómo la participación de mujeres en tecnología y ciberseguridad se ha convertido en un eje estratégico de la compañía y en una vía para construir equipos más diversos y competitivos.

Redacción Semana
16 de diciembre de 2025

La participación de mujeres en áreas técnicas, de seguridad digital y de liderazgo continúa siendo uno de los retos estructurales del sector tecnológico. Para Carolina Masso, CEO de Gamma Ingenieros, este desafío exige decisiones sostenidas desde las organizaciones. Ella afirma que la inclusión no es una iniciativa reciente, sino un propósito que ha acompañado a la compañía desde su origen. “Esto no es una tendencia pasajera ni una campaña más; es un pilar que ha acompañado nuestra historia desde el primer día”, asegura.

Masso explica que los avances en ciberseguridad, ciberdefensa y ciberresiliencia requieren enfoques complementarios y diversos. En su visión, la innovación se fortalece cuando confluyen perfiles distintos en la misma mesa. “La verdadera innovación surge cuando convergen perspectivas diversas; por eso trabajamos desde hace años en abrir más espacios y más oportunidades para que las mujeres lideren, creen y transformen la industria”, afirma.

La directiva sostiene que los talentos y las capacidades están distribuidos por igual, pero que el acceso a las oportunidades depende del compromiso real de las empresas. Por eso, la organización impulsa formación, certificaciones y programas orientados especialmente a niñas, jóvenes y profesionales que buscan crecer en tecnología. “El talento no tiene género, el potencial tampoco tiene género; las oportunidades sí dependen de las decisiones que tomamos como compañía”, señala.

Hoy, mujeres de distintas áreas —técnicas, operativas, comerciales y de ciberseguridad— participan en la definición del rumbo de la empresa. Masso explica que este escenario es resultado de la creación consciente de un entorno que respalda el crecimiento de todos los equipos. “Nada de esto es casualidad; es el resultado de un trabajo constante para construir un entorno donde todas las personas se sientan valoradas, escuchadas y respaldadas”, subraya.

Para la CEO, promover la equidad no solo tiene impacto interno, sino que aporta al fortalecimiento del sector tecnológico en el país. Los avances, señala, son colectivos: “Cuando una mujer crece, crece su equipo, crece la empresa y en general la industria”, concluye.

