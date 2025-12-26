Educación

“El emprendimiento sostenible requiere del concurso de todos los talentos”

Enfocada en sostenibilidad e innovación, la Universidad EAN apunta en su quehacer diario a la promoción de las diversidades y la inclusión, afirma su rectora, Brigitte Baptiste.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
26 de diciembre de 2025, 2:58 p. m.
YouTube video qYZN_1CakIc thumbnail

La política de ‘Diversidades e inclusión’ de la Universidad EAN, dice su rectora, Brigitte Baptiste, ha impulsado un plan para incrementar la sensibilidad de toda la comunidad frente a la aceptación y al tratamiento positivo de las diferencias y sobre todo a que se construya un ambiente seguro de trabajo y de estudio para todas las personas que hacen parte de esta institución.

“El emprendimiento sostenible, que es nuestro propósito superior, requiere del concurso de todos nuestros talentos, sobre todo de los talentos de aquellas personas que a menudo no se pueden expresar”, señala Baptiste en Visión CEO.

Para ella, el aprendizaje más importante en la implementación de la política de ‘Diversidades e inclusión’ es “la necesidad de bajarle el tono a la prevención, porque las diferencias son difíciles de predecir, cuando uno no conoce a las personas”, agrega Baptiste.

Visión CEO es el espacio donde los líderes empresariales y corporativos, a través del ejemplo, comparten enseñanzas, herramientas y métodos para alcanzar el éxito y la sostenibilidad empresarial.

Visión CEO

Diversidad que protege: la apuesta de Securitas por una seguridad más humana

Visión CEO

El poder de las oportunidades para transformar la industria tecnológica

Visión CEO

La equidad como motor empresarial en Colombia

Visión CEO

Abrir puertas de inversión de mujeres latinas en Estados Unidos para equilibrar la balanza

Visión CEO

La diversidad como impulso de la innovación financiera

Visión CEO

Transformar desde la diferencia: el legado de Solidaridad por Colombia

Visión CEO

Hacer visible el talento para impulsar el desarrollo del país

Opinión

¿Y si regulamos el uso de las pantallas en las instituciones educativas antes de que sea demasiado tarde?

Contenido en colaboración

Universidad ECCI obtiene la certificación ISO 9001: así refuerza su apuesta por la innovación académica

Contenido en colaboración

Esta universidad se reinventa con microcredenciales digitales para fortalecer el perfil laboral

Mas de Visión CEO

Brigitte Baptiste es rectora de la universidad EAN

“El emprendimiento sostenible requiere del concurso de todos los talentos”

Sandra Carvajal, country presidente de Securitas Colombia y Ecuador

Diversidad que protege: la apuesta de Securitas por una seguridad más humana

La directiva sostiene que los talentos y las capacidades están distribuidos por igual, pero que el acceso a las oportunidades depende del compromiso real de las empresas.

El poder de las oportunidades para transformar la industria tecnológica

Ana Ibarra es CEO de Grupo Axir

La equidad como motor empresarial en Colombia

Flor Alba Núñez, fundadora y CEO de FincaraizMiami.com

Abrir puertas de inversión de mujeres latinas en Estados Unidos para equilibrar la balanza

María Camila Muñoz, CEO y fundadora de la fintech Mente

La diversidad como impulso de la innovación financiera

Uno de los proyectos que más ha marcado a Hoyos es la intervención en la Alta Guajira para mejorar el acceso al agua.

Transformar desde la diferencia: el legado de Solidaridad por Colombia

Camila Vargas, Managing director para Stanton Chase Colombia y socia de Aristos Consultores de Gerencia.

Hacer visible el talento para impulsar el desarrollo del país

Carlos Blanco, presidente de Tigo Colombia

La fórmula de Tigo Colombia para un entorno inclusivo

Luisa Fernanda Jaramillo, CEO de Proyecta T

“El 87 por ciento de nuestro equipo está conformado por mujeres”

Noticias Destacadas