“El emprendimiento sostenible requiere del concurso de todos los talentos”

La política de ‘Diversidades e inclusión’ de la Universidad EAN, dice su rectora, Brigitte Baptiste, ha impulsado un plan para incrementar la sensibilidad de toda la comunidad frente a la aceptación y al tratamiento positivo de las diferencias y sobre todo a que se construya un ambiente seguro de trabajo y de estudio para todas las personas que hacen parte de esta institución.

“El emprendimiento sostenible, que es nuestro propósito superior, requiere del concurso de todos nuestros talentos, sobre todo de los talentos de aquellas personas que a menudo no se pueden expresar”, señala Baptiste en Visión CEO.

Para ella, el aprendizaje más importante en la implementación de la política de ‘Diversidades e inclusión’ es “la necesidad de bajarle el tono a la prevención, porque las diferencias son difíciles de predecir, cuando uno no conoce a las personas”, agrega Baptiste.

