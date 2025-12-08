Suscribirse
Abrir puertas de inversión de mujeres latinas en Estados Unidos para equilibrar la balanza

Floralba Núñez, fundadora y CEO de FincaraizenMiami.com, defiende la inclusión como un principio que transforma vidas. Su trabajo está centrado en acompañar a mujeres que han sido marginadas del mundo de la inversión y demostrarles que construir patrimonio en el exterior sí es posible.

Redacción Semana
6 de diciembre de 2025

Para Floralba Núñez, fundadora y CEO de FincaraizenMiami.com, la inclusión no es un concepto abstracto. Es el punto de partida de todo su trabajo. Con más de 20 años de experiencia como asesora internacional en inversiones inmobiliarias, ha visto de cerca cómo a muchas mujeres se les enseñó a creer que invertir en el exterior, tener propiedades en dólares o construir libertad financiera no era para ellas. Y decidió derribar esa idea.

“Quiero hablar desde un lugar que para mí es esencial, la inclusión, abrir oportunidades para mujeres de diferentes países, culturas y realidades que jamás imaginaron que podrían tener una propiedad en Miami. Mi propósito diario es mostrarles que sí es posible”.

Núñez trabaja con mujeres que han sido ignoradas por el sistema, que llegan sin un gran capital y que han tenido que abrirse camino como madres cabeza de familia, emprendedoras, migrantes y luchadoras. Con ellas ha construido rutas de inversión, sin importar la nacionalidad, el idioma o el estatus migratorio. Su enfoque parte de que “incluir no es sólo aceptar, es crear espacios donde todas tengamos acceso”.

Ese compromiso se traduce en ofrecer lo que ella describe como “información clara, asesoría personalizada y oportunidades reales” para quienes quieren crecer, pero no encuentran con quién hacerlo. Su modelo de acompañamiento nace de su propia historia. “Sé lo que es empezar desde cero y por eso creo un proceso en el que cada mujer pueda sentirse segura, respetada y capaz”.

Desde su perspectiva como profesional y como mujer, la inclusión es una herramienta de transformación. Le emociona ver cómo, cada día, más mujeres toman decisiones valientes, invierten en ellas mismas y modifican por completo la historia de su vida y su familia. Núñez invita a romper con la idea de que la inversión es un territorio prohibido: “Cuando una mujer invierte no sólo cambia su cuenta bancaria, cambia su visión, su autoestima y su poder”.

Visión CEO es el espacio en el que los líderes empresariales y corporativos, a través del ejemplo, comparten enseñanzas, herramientas y métodos para alcanzar el liderazgo inclusivo y la sostenibilidad empresarial.

Noticias Destacadas

