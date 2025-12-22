Seguridad inclusiva

Diversidad que protege: la apuesta de Securitas por una seguridad más humana

Además de tecnología y procesos eficientes, la seguridad se construye reconociendo las diferencias y el potencial de cada colaborador, explica Sandra Carvajal, country president de Securitas en Colombia y Ecuador.

Redacción Semana
22 de diciembre de 2025, 5:46 p. m.
Sandra Carvajal, country presidente de Securitas Colombia y Ecuador
Sandra Carvajal, country presidente de Securitas Colombia y Ecuador Foto: A.P.I.

La política de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) de Securitas, empresa líder del sector de la seguridad, es hoy un eje estratégico de la organización. Del total de su plantilla, cuentan con cerca de 9.000 colaboradores provenientes de distintas etnias, regiones y contextos sociales.

Vigilancia inclusiva: un programa que rompe paradigmas en la industria de la seguridad privada

Sin embargo, Sandra Carvajal, country president para Colombia y Ecuador, es clara al afirmar que la diversidad, por sí sola, no garantiza el éxito: “El verdadero impacto está en generar oportunidades reales de desarrollo y capacitación”. En ese camino, Securitas ha avanzado en el cierre de brechas: el 30 por ciento de su plantilla está conformada por mujeres, muchas de ellas en roles de toma de decisiones estratégicas, abriendo camino hacia una seguridad más equitativa y representativa.

Esta visión se traduce en la creación de ambientes laborales seguros, respetuosos y transparentes, donde la política DEI es un proceso vivo que incluye formación continua, capacitación para líderes e interacción activa con las comunidades.

Como líderes del sector, Securitas asume que seguridad y sostenibilidad son un solo proyecto, orientado a contribuir con la construcción de países más equitativos, seguros y resilientes, donde cada persona encuentra un lugar para aprender, crecer y transformar: porque la diversidad fortalece, la equidad impulsa y la inclusión une.

