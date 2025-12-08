La equidad como motor empresarial en Colombia

Según el informe de junio de 2025 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco Mundial, Colombia es el tercer país más desigual del mundo, superado solo por Sudáfrica y Namibia. En territorios con esta problemática, el punto de partida suele determinar el horizonte posible para cada persona. Siete de cada diez municipios en el país siguen sin acceso a servicios legales especializados, la mitad de las pequeñas empresas no logra financiamiento formal y cerca de tres millones de personas sienten los avances del país como un privilegio ajeno.

En Visión CEO, Ana Janeth Ibarra, CEO de Grupo Axir, parte de este contexto para explicar el propósito que guía a su organización a la hora de resolver problemas. “Decidimos que no queríamos ser parte del grupo que los acepta, sino del que los quiere cambiar”.

La convicción nace, según ella, de entender la equidad como una guía real y operativa. “No es una palabra que decimos por moda o un reconocimiento que colgamos en una pared. Es nuestra brújula, es el filtro con el que tomamos decisiones”.

Ese enfoque los ha llevado a trabajar en territorios como Tumaco y comunidades rurales de Nariño, en los que brindan asesoría jurídica de alto nivel. Ibarra afirma que abrir puertas legales para estos entornos implica llevar seguridad, tecnología e inteligencia artificial a pequeñas empresas que buscan competir en igualdad de condiciones. “Esto implica construir donde poco se ha invertido o abrir casas de cambio en regiones que nunca habían tenido una. Cuando hablamos de equidad, hablamos de abrir puertas”.

La apuesta social también se materializa en iniciativas como la Fundación Sumando, con la que han acompañado a cerca de 70 jóvenes en Nariño y el Valle del Cauca, con formación educativa, mentoría y oportunidades socioeconómicas.

Para la CEO, las mejores ideas no siempre se gestan en una sala de juntas. Surgen también en la calle, en los consejos comunitarios, en conversaciones con mujeres que sostienen hogares como cabeza de familia. Ese contacto directo con la realidad es, para ella, el origen de las estrategias que sí resuelven problemas.

En Grupo Axir cada avance en lo jurídico, en lo financiero, en lo social, en la tecnología y en la construcción se mueve con la misma certeza con la que Ibarra concluye: “La equidad no solo nivela el terreno, la equidad cambia el juego”.