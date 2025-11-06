El G20 declara una “emergencia de desigualdad global” y propone crear un panel internacional para monitorearla

El primer informe sobre desigualdad global del G20 advierte que el mundo enfrenta una “emergencia de desigualdad” comparable a la crisis climática. El documento, elaborado por el Comité Extraordinario de Expertos Independientes sobre Desigualdad Global y encabezado por el economista y Nobel Joseph Stiglitz, alerta sobre la creciente concentración de la riqueza y sus consecuencias políticas y sociales.

Entre los principales hallazgos, el informe señala que entre 2000 y 2024 el 1% más rico capturó el 41% de toda la nueva riqueza generada en el mundo, mientras que la mitad más pobre de la población -unos 4.000 millones de personas-recibió apenas el 1%. Además, el 83% de los países cumplen con la definición de “alta desigualdad” del Banco Mundial, lo que eleva el riesgo de deterioro democrático y de tensiones sociales.

El Comité propone crear un Panel Internacional sobre Desigualdad, inspirado en el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), que se encargaría de monitorear tendencias, causas y políticas públicas relacionadas con la equidad económica.

El informe del G20 propone la creación de un Panel Internacional sobre Desigualdad, inspirado en el modelo del IPCC para el cambio climático. | Foto: Getty Images/iStockphoto

“Así como el mundo reconoció una emergencia climática, debemos reconocer una emergencia de desigualdad”, afirmó Stiglitz. “No se trata solo de injusticia; la desigualdad extrema está dañando nuestras economías, nuestras democracias y el tejido social”.

El informe también destaca la urgencia de reformar las reglas fiscales internacionales, frenar la concentración empresarial y fortalecer la inversión pública en servicios esenciales. También advierte que, sin voluntad política, la desigualdad seguirá minando la estabilidad y el crecimiento económico.

En Colombia, las brechas entre el campo y la ciudad siguen siendo uno de los principales retos para reducir la desigualdad estructural. | Foto: 123rf

En el contexto latinoamericano, Colombia es uno de los países donde la desigualdad se expresa con mayor fuerza en las brechas entre el campo y la ciudad. En ese sentido, el informe menciona que las discusiones nacionales sobre reforma agraria, justicia fiscal y equidad territorial, son relevantes.

“En Colombia no podemos hablar de reducir la desigualdad sin hablar de llevar recursos y oportunidades al campo, y esto implica reformas tributarias y una reorganización territorial. Así mismo, debemos reformar los modelos mentales, usando la educación y la cultura para transformar las ideas clasistas, racistas y sexistas que siguen organizando a la sociedad colombiana”, señaló Allison Benson, directora de Reimaginemos, centro de investigación-acción y hub en Colombia del Global Fund for a New Economy.