El expresidente Juan Manuel Santos lanzó una nueva estrategia en sus redes sociales con la que pretende presentar datos sobre los logros de sus dos periodos de Gobierno en la Casa de Nariño.

“Hoy, arranco con esta serie de hechos o ‘factos’, como dicen hoy, de nuestro gobierno. Pero no se trata de sacar pecho por unos resultados. Se trata de recordar que cuando actuamos con sensatez, las cosas salen bien. Y que podemos volver a hacerlo. Las claves: moderación, buenos equipos y mucho diálogo”, escribió Santos.

Santos destacó que a su paso por la Presidencia logró sacar de la pobreza a 5 millones de colombianos y señaló que la clase media se duplicó durante ese lapso. “La lucha contra la pobreza son hechos y no promesas”, comentó el exmandatario.

El exjefe de Estado sostuvo que la pobreza monetaria pasó de ubicarse en 37,2 %, en 2010; a 27 %, en 2018. Entre tanto, la pobreza extrema se redujo del 12,3 %, que reportaba en 2010, al 7,2 %, en el que se ubicó para el cierre de su administración.