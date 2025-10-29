Confidenciales
Juan Manuel Santos saca pecho de los logros de su Gobierno: “La lucha contra la pobreza son hechos y no promesas”
El expresidente aseguró que los candidatos a la Presidencia deben tener en cuenta el objetivo de fortalecer a la clase media.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
El expresidente Juan Manuel Santos lanzó una nueva estrategia en sus redes sociales con la que pretende presentar datos sobre los logros de sus dos periodos de Gobierno en la Casa de Nariño.
“Hoy, arranco con esta serie de hechos o ‘factos’, como dicen hoy, de nuestro gobierno. Pero no se trata de sacar pecho por unos resultados. Se trata de recordar que cuando actuamos con sensatez, las cosas salen bien. Y que podemos volver a hacerlo. Las claves: moderación, buenos equipos y mucho diálogo”, escribió Santos.
Santos destacó que a su paso por la Presidencia logró sacar de la pobreza a 5 millones de colombianos y señaló que la clase media se duplicó durante ese lapso. “La lucha contra la pobreza son hechos y no promesas”, comentó el exmandatario.
El exjefe de Estado sostuvo que la pobreza monetaria pasó de ubicarse en 37,2 %, en 2010; a 27 %, en 2018. Entre tanto, la pobreza extrema se redujo del 12,3 %, que reportaba en 2010, al 7,2 %, en el que se ubicó para el cierre de su administración.
“Ningún candidato, de ninguna corriente política, debe perder de vista que hay que tener propuestas robustas para alcanzar una clase media más grande y estable”, advirtió Santos, lanzando un guiño electoral para los comicios de 2026.