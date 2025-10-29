Suscribirse

Juan Manuel Santos saca pecho de los logros de su Gobierno: “La lucha contra la pobreza son hechos y no promesas”

El expresidente aseguró que los candidatos a la Presidencia deben tener en cuenta el objetivo de fortalecer a la clase media.

Redacción Semana
29 de octubre de 2025, 3:45 p. m.
Conversatorio: Colombia y EE.UU.: Una relación en transformación, ¿hacia dónde vamos? Participantes Juan Manuel Santos, Expresidente de Colombia y Premio Nobel de Paz Modera: Roberto Pombo, Director Editorial de Prisa Media en Colombia
El expresidente Juan Manuel Santos destacó que su Gobierno sacó a 5 millones de personas de la pobreza | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El expresidente Juan Manuel Santos lanzó una nueva estrategia en sus redes sociales con la que pretende presentar datos sobre los logros de sus dos periodos de Gobierno en la Casa de Nariño.

“Hoy, arranco con esta serie de hechos o ‘factos’, como dicen hoy, de nuestro gobierno. Pero no se trata de sacar pecho por unos resultados. Se trata de recordar que cuando actuamos con sensatez, las cosas salen bien. Y que podemos volver a hacerlo. Las claves: moderación, buenos equipos y mucho diálogo”, escribió Santos.

Contexto: Juan Manuel Santos volvió a criticar a los extremos y resaltó las 10 señales para identificar a “un tirano o un populista”

Santos destacó que a su paso por la Presidencia logró sacar de la pobreza a 5 millones de colombianos y señaló que la clase media se duplicó durante ese lapso. “La lucha contra la pobreza son hechos y no promesas”, comentó el exmandatario.

El exjefe de Estado sostuvo que la pobreza monetaria pasó de ubicarse en 37,2 %, en 2010; a 27 %, en 2018. Entre tanto, la pobreza extrema se redujo del 12,3 %, que reportaba en 2010, al 7,2 %, en el que se ubicó para el cierre de su administración.

Contexto: El reclamo del expresidente Juan Manuel Santos a la JEP por sentencia para juzgar a mandos medios de las FARC

“Ningún candidato, de ninguna corriente política, debe perder de vista que hay que tener propuestas robustas para alcanzar una clase media más grande y estable”, advirtió Santos, lanzando un guiño electoral para los comicios de 2026.

