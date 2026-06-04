Expresidente Juan Manuel Santos advierte sobre los retos de gobernabilidad que tendría el próximo gobierno

En un video publicado a través de redes sociales, el expresidente Juan Manuel Santos habló de los retos que considera tendrá el próximo gobierno. De acuerdo con el análisis de Santos, quien sea que llegue a la Casa de Nariño, tendrá que enfrentar adversidades en materia de seguridad, fiscal, salud, energía y, sobre todo, en materia de gobernabilidad.

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“El reto más grande que tendrá el nuevo gobierno es el de gobernabilidad. El reto más grande que va a tener el próximo gobierno, apenas se posesione, es el de poder conciliar a las diferentes corrientes políticas para lograr acuerdos, para lograr reformas que solucionen esos retos”, señaló el exmandatario.

En esa misma visión de Santos, aseguró que lo que se debería hacer de cara al futuro era lograr “tender puentes” entre las diferencias para poder darle un respiro al país. Usó su gobierno como ejemplo de lo que cree se debería retomar.

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Las comunidades académicas de las principales universidades públicas y privadas de Medellín citaron a los candidatos a un debate en la ciudad. Foto: SEMANA / Captura de X / API / Montaje: Semana

“Como lo hicimos nosotros cuando llegamos al gobierno. Yo invité a quienes fueron mis rivales en la elección presidencial a que hicieran parte de mi gobierno. Adopté muchas de sus iniciativas, de sus propuestas; y de esa forma logramos aprobar las leyes y poner en marcha las políticas que obtuvieron los mejores resultados en materia social, económica, seguridad, relaciones internacionales en cualquier gobierno de este siglo”.

Cali: Semana de la Biodiversidad en Cali, Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia. Foto José L Guzmán. El País. Foto: El País

Las declaraciones de Santos se enmarcan dentro de la álgida disputa que se vive en el país por los resultados de la primera vuelta electoral en la que salió victorioso Abelardo de la Espriella, incluso, por encima del candidato oficialista Iván Cepeda sobre el que posaban las predicciones de victoria.