La diversidad como impulso de la innovación financiera

María Camila Muñoz, CEO de la fintech Mente, sostiene que en la empresa existe una convicción que guía cada decisión. “Creemos que la diversidad no solo enriquece, sino que impulsa la innovación y la forma en que hacemos empresa”, afirma. Ese pensamiento ha acompañado su transición desde Exponencial Confirming hasta lo que hoy es una plataforma tecnológica que respalda la liquidez de pequeñas, medianas y grandes empresas en el país.

A lo largo de su trayectoria, Mente ha fortalecido a cerca de 7.000 empresas en Colombia al facilitar acceso oportuno a liquidez. Una parte importante de ese impacto llega a través del programa Pyme Mujer, del que hacen parte el 37 por ciento de las empresas que acompañan. “Nos enorgullece que hagan parte de nuestro programa, el cual incluye apoyo con tasas especiales para anticipar facturas y seguir creciendo, porque cuando una mujer hace empresa, transforma comunidades enteras”.

El compromiso con el liderazgo femenino también se refleja dentro de la organización. “Hoy, cerca del 67 por ciento de nuestro equipo está conformado por mujeres”, explica Muñoz. Para la CEO, esta composición ha permitido que Mente crezca con una mirada inclusiva y diversa que nutre su enfoque estratégico.

Las soluciones de la fintech están creadas para acompañar empresas que tienen un rol fundamental dentro de las cadenas productivas. Por medio de productos de Factoring y Confirming, Mente facilita que cada empresa acceda a liquidez cuando la necesita, sin acudir a créditos y fortaleciendo así un ecosistema que se vuelve dinámico y resiliente.

Este proceso se apoya en Mente App, una plataforma integrada con los principales ERPs (un sistema de software integrado para gestionar y automatizar procesos de negocio como finanzas, recursos humanos, ventas, inventario y cadena de suministro). La herramienta automatiza procesos, simplifica la gestión financiera y está habilitada en Radian (la plataforma de la Dian) para garantizar trazabilidad en las facturas y su negociación.

Con una experiencia que supera los 12 años, la empresa consolida una evolución orientada a poner la inteligencia financiera al servicio de Latinoamérica. “Estamos convencidos de que la diversidad, la innovación y la inclusión son el camino hacia un desarrollo sostenible y un país competitivo”, asegura Muñoz.

“En Mente seguiremos trabajando para que cada persona, cada empresa y cada sueño tengan la oportunidad de crecer en red, juntos, con equidad y propósito”.