Emprendimiento
El emprendimiento de alto impacto busca aportar el 8 % del crecimiento del PIB colombiano hacia 2030, empresarios y líderes reflexionaron sobre los retos de esta actividad
Más de 300 líderes empresariales se reunieron para debatir sobre liderazgo, innovación y el papel del emprendimiento en el crecimiento económico de Colombia de cara a 2030.
El pasado 18 de septiembre de 2025, Bogotá fue escenario de la Gala Endeavor, encuentro que reunió a más de 300 empresarios, inversionistas y aliados estratégicos para discutir el papel del emprendimiento en el desarrollo económico y social del país. La velada estuvo acompañada por una conversación entre el cantante Carlos Vives y Simón Borrero, cofundador de Rappi, quienes compartieron cinco reflexiones clave sobre liderazgo, identidad cultural y resiliencia en la construcción de empresas.
Durante la conversación surgieron reflexiones ligadas a los retos que enfrentan quienes hoy emprenden en Colombia. A partir de sus trayectorias, Vives y Borrero compartieron cinco lecciones clave para quienes construyen empresa:
- Emprender desde lo propio también es innovar. Apostar por lo local, por lo cultural o por lo territorial puede ser una decisión estratégica que diferencia y conecta con las audiencias. En lugar de replicar modelos externos, construir desde la identidad permite generar propuestas auténticas y sostenibles.
- El equipo es tan importante como la idea. Más allá del talento individual, la construcción de una cultura de trabajo basada en valores compartidos es determinante para sostener procesos creativos y emprendedores. Las decisiones de liderazgo impactan directamente la evolución del proyecto.
- Los errores son parte del proceso. Emprender implica adaptarse, corregir el rumbo y empezar de nuevo cuando sea necesario. Las dificultades pueden convertirse en puntos de inflexión si se asumen como oportunidades de aprendizaje.
- No es necesario migrar para tener impacto. Construir desde América Latina, con visión global, pero con raíces locales, es una forma válida y poderosa de generar transformación. El reconocimiento no depende del lugar desde donde se crea, sino del propósito con el que se hace.
- Conocer la historia transforma la manera de emprender. Entender el contexto, las raíces y la trayectoria colectiva ayuda a tomar mejores decisiones y a fortalecer el sentido de propósito. La conexión con el entorno permite crear soluciones más relevantes y comprometidas con la realidad del país.
El evento también sirvió de escenario para homenajear a figuras del ecosistema empresarial. Julián Núñez y Juan Pablo Ortega (Yuno) fueron reconocidos como Emprendedores del Año; Gigliola Aycardi y Nicolás Loaiza (Bodytech) recibieron el premio a la Trayectoria; Julián Torres (Ontop) fue galardonado por el Multiplier Effect; y Jorge del Castillo (FTI Consulting) como Mentor del Año. Además, Carlos Vives fue distinguido como “High Impact Ambassador” por su aporte cultural y social.
La gala, además de resaltar trayectorias individuales, reafirmó una meta colectiva: que las empresas de la red Endeavor contribuyan con el 8 % del crecimiento del PIB de Colombia hacia 2030, consolidando al país como un referente regional en innovación y emprendimiento.