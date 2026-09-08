Estos son los productos que más subieron de precio en Colombia y están golpeando el bolsillo

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) presentó su más reciente informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mostró cómo fue la variación de distintos precios de productos y servicios, más exactamente para agosto de 2026.

Inflación de agosto 2026 fue de 6,24%: precios retoman tendencia al alza

Para el octavo mes del año, la inflación se ubicó en el 6,24 % anual, en comparación con el mismo periodo del año pasado. En agosto de 2026, el IPC registró una variación mensual de un 0,39 % frente a julio de 2026.

Inflación en agosto de 2026, según estadísticas del Dane Foto: Dane / Documento

El Dane entregó un balance detallado de los productos y servicios que registraron las mayores variaciones durante el último mes, así como de las divisiones de gasto que tuvieron los mayores incrementos.

El resultado que presenta la entidad es clave para el seguimiento de los precios y para las decisiones de política monetaria que se adopten en el país, además de ser un elemento fundamental para la definición de la política monetaria nacional.

Alimentos que más subieron y bajaron

El reporte también evidenció incrementos mensuales en varios productos y servicios de consumo básico. Entre las mayores variaciones se destacaron las frutas frescas, con un aumento de un 4,95 %; las papas, que subieron un 4,32 %; y las comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio, que registraron una variación de un 0,26 %. También se presentaron incrementos en artículos para higiene corporal (1,45 %) y servicios de comunicación fija y móvil y provisión a internet (0,92 %).

En contraste, algunos productos presentaron reducciones en sus precios durante el mismo periodo. Los mayores descensos se registraron en el suministro de agua (-4,04 %), el gas (-1,29 %), los plátanos (-2,90 %), la cebolla (-2,57 %) y los vehículos particulares nuevos o usados (-0,32 %).

Información por sectores en los primeros ocho meses del año

Durante los primeros ocho meses del año, cinco divisiones de bienes y servicios registraron incrementos por encima del promedio nacional de inflación, que se ubicó en un 5,35 %.

Inflación en Colombia. Foto: Adobe Stock

Los mayores aumentos se presentaron en Alimentos y bebidas no alcohólicas (7,16 %), seguido de Restaurantes y hoteles (7,10 %), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (6,26 %), Educación (5,91 %) y Salud (5,73 %).

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En contraste, otras divisiones reportaron variaciones inferiores al promedio nacional. Entre ellas se encuentran alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,62 %), bebidas alcohólicas y tabaco (4,60 %), bienes y servicios diversos (4,40 %), transporte (4,25 %), información y comunicación (4,10 %), recreación y cultura (3,71 %) y prendas de vestir y calzado, que registró la menor variación con un 2,56 %.