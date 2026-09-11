Ideam pronostica cómo será el clima en Colombia este fin de semana: estas son las regiones donde más lloverá

El clima tendrá un comportamiento diferente durante los próximos días en varias regiones de Colombia. El IDEAM señaló que el avance de una onda tropical aumentará las lluvias y la actividad eléctrica, con el domingo como la jornada que podría concentrar las mayores precipitaciones.

Así pinta el tiempo en Colombia este viernes: el Ideam anticipa lluvias en unas zonas y mucho calor, en otras, para hoy

Así comenzará el cambio durante el fin de semana

Este viernes se esperan lluvias de diferente intensidad en Magdalena, Norte de Santander, Santander, el occidente de Boyacá, Risaralda, Vichada, Guaviare y Vaupés. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina predominará el tiempo seco.

Para el sábado, el pronóstico incluye lluvias en sectores de Antioquia, Risaralda, Chocó, Santander, Arauca, Vichada, Meta, Guainía, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

El IDEAM indicó que también habrá “incremento de la nubosidad, las lluvias y la actividad eléctrica, especialmente en sectores del norte y occidente del territorio nacional”.

El domingo será la jornada más lluviosa

De acuerdo con el Instituto, “el domingo se presentarían las condiciones más lluviosas a nivel nacional”. Para ese día se pronostican lluvias y tormentas eléctricas en: Sucre, Córdoba y Bolívar, además de la zona del Catatumbo, el nororiente de Santander y amplios sectores de Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Casanare, Vichada, Meta y departamentos de la Amazonía.

El pronóstico señala lluvias y actividad eléctrica en varias zonas del norte y occidente. Foto: Composición/ Semana Getty Images

El IDEAM explicó que estas condiciones estarán relacionadas con el “avance de la onda tropical No. 48”, un sistema que favorecerá un aumento de las nubes y las precipitaciones.

También habrá calor y alertas por incendios

El panorama no será únicamente de lluvias. El Instituto prevé temperaturas máximas elevadas en zonas del Caribe, el Pacífico, la Orinoquía, la Amazonía y los valles del río Magdalena.

Además, las alertas rojas por incendios de cobertura vegetal se concentran en Tolima, Norte de Santander, Cundinamarca, Huila, Nariño, la Alta Guajira y Boyacá.

El IDEAM también reportó niveles bajos en las cuencas de los ríos Cauca y Magdalena. Foto: IDEAM

En cuanto a los ríos, el IDEAM reportó niveles bajos en las cuencas alta y media del Cauca y Magdalena, mientras persisten alertas en varias cuencas del Pacífico.