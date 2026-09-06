Ideam reportó temperaturas inusualmente bajas en Colombia: Paipa marcó 2,4 °C y Yopal rompió récord histórico

Varios municipios de Colombia amanecieron este domingo con temperaturas más bajas de lo habitual, especialmente en las zonas altas del país. El más reciente reporte preliminar del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) evidenció un descenso marcado de las mínimas en distintas regiones, e incluso una ciudad de los Llanos Orientales rompió un récord histórico.

Ideam alerta por deslizamientos en Colombia tras las intensas lluvias: estas son las zonas en riesgo

El registro más bajo se presentó en Paipa (Boyacá), donde el termómetro llegó a 2,4 °C. Le siguió Aldana (Nariño), con 2,6 °C, mientras que Choachí (Cundinamarca) reportó una mínima de 5,4 °C.

En Bogotá, la temperatura descendió hasta los 5,6 °C, el mismo valor registrado en Túquerres (Nariño). A su vez, Toca (Boyacá) alcanzó los 6,2 °C, mientras que Mosquera (Cundinamarca) y Pupiales (Nariño) marcaron 6,4 °C.

Yopal sorprendió con una marca histórica

Uno de los datos más llamativos del reporte se registró en Yopal. La estación meteorológica del aeropuerto de la ciudad reportó una temperatura mínima de 17,6 °C, 0,4 °C por debajo del récord histórico de 18,0 °C, establecido el 22 de septiembre de 1998.

El Ideam reveló dónde hizo más frío en Colombia durante la última madrugada. Foto: Getty Images

Aunque esa cifra puede parecer alta frente a los registros del altiplano, para la capital casanareña representa una madrugada inusualmente fresca, ya que suele mantener temperaturas más cálidas por su ubicación en los Llanos Orientales.

El Ideam continúa con el seguimiento del clima

La entidad precisó que las cifras corresponden a mediciones preliminares y que mantendrá el monitoreo de las condiciones meteorológicas en todo el territorio nacional.

Yopal rompió un récord histórico en medio de una madrugada fría en Colombia. Foto: Ideam

También recordó que la ciudadanía puede consultar la información oficial y actualizada sobre el comportamiento del tiempo a través de su página web, sus redes sociales oficiales y la aplicación móvil IDEAM en tu Mano, donde se publican reportes en tiempo real sobre las condiciones climáticas del país.

Asimismo, las lluvias de los últimos días mantuvieron en alerta a varias regiones del país. El organismo informó que la saturación de humedad en los suelos elevó el riesgo de deslizamientos en decenas de municipios, con alerta alta en 14 departamentos, debido a que las precipitaciones generaron condiciones favorables para movimientos en masa, especialmente en zonas de ladera y terrenos con fuertes pendientes.