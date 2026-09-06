Máxima tensión en Riohacha por el sepelio de alias Bendito Menor. Autoridades refuerzan puestos de control

Las autoridades en Riohacha, La Guajira, están en máxima tensión por el sepelio de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, abatido en la madrugada del pasado viernes en un milimétrico operativo de la Fuerza Pública.

En la mañana de este domingo se presentaron varias acciones protagonizadas por hombres que harían parte de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en la Troncal del Caribe al paso del carro que transportaba el cuerpo de Bendito Menor.

La situación ha ido escalando hasta el punto en que las autoridades han tenido que cerrar el paso en inmediaciones del comando de Policía. Esto después de que llegaran informes sobre un posible ataque.

Abelardo De La Espriella reaccionó a los polémicos videos sobre el sepelio de alias Bendito Menor: “Los tenemos identificados”

Por su parte, los habitantes de Riohacha se encuentran en un estado de zozobra constante, por lo que han preferido resguardarse dentro de sus hogares.

Las imágenes que han sido divulgadas este domingo dan cuenta de una caravana con cientos de motocicletas acompañando el carro fúnebre.

Como un “Mártir”, fue recibido en la Troncal del Caribe alias “Bendito Menor”, por parte de sus integrantes de @ACSN_oficial en Riohacha. Miren el poder de esta organización que paralizó la movilidad con las armas. @AbelardoPTE @TrejosRosero @DianaSaray @NTN24 @MarnIris pic.twitter.com/TMDe6bFJkX — Idinael Fernández C. (@idinaelferca19) September 6, 2026

El tránsito del vehículo ha estado acompañado de una ráfaga de disparos y un corrido prohibido a todo volumen en el que se exalta la figura de Bendito Menor y de la organización que comandó durante años junto a su pareja sentimental conocida como La Bebecita.

“El Menor responde con plomo y rigor / En La Guajira su voz es la que impone el terror”, reza la letra de la canción que ha sido puesta una y otra vez en altoparlantes en medio de la jornada.

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La letra de la canción lanza varias amenazas a todo aquel que intente atacar a los jefes de la organización delictiva, ya sea capturarlos o neutralizarlos.

Los tenemos identificados

El presidente Abelardo De La Espriella, tras conocer las polémicas imágenes, aseguró que tienen identificadas a las personas que aparecen en los videos.

“Aquí aparecen los bandidos que pretenden seguir controlando territorios y amedrentando al pueblo guajiro: los tenemos identificados para sacarlos del mercado delictivo”, señaló el primer mandatario en su cuenta de X.

“El que pretenda seguir el ejemplo del criminal dado de baja terminará como él: no voy a tolerar que la cultura de la ilegalidad sea la ‘normalidad’”, añadió.

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Este tipo de acciones, recalcó el jefe de Estado, tendrá su fin prontamente. Para esto, le envió un mensaje a las Fuerzas Militares y de Policía para que actúen.

“Esta es la orden a toda la Fuerza Pública: vamos por estos terroristas y démosles su merecido. ¡Están advertidos, miserables! Se acabaron las épocas en las que lo malo se vendía como bueno; se acabaron las épocas en las que la escoria de la sociedad era considerada heroica: conmigo, los bandidos no van a tener ni un minuto de tranquilidad”, indicó el presidente De La Espriella.