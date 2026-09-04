Clima para el fin de semana del viernes 4 al domingo 6 de septiembre en Colombia

Inicia un nuevo fin de semana en el que miles de colombianos planean hacer actividades al aire libre o descansar en casa. Sin embargo, las condiciones meteorológicas en varias regiones del país estarán condicionadas por las precipitaciones, según el más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

Lluvias regresan con fuerza a varias regiones de Colombia: este es el pronóstico del Ideam para este 4 de septiembre

De acuerdo con la entidad, el tránsito de la onda tropical No. 45 sobre el territorio nacional favorecerá el aumento de la nubosidad, las lluvias y las descargas eléctricas, principalmente en las regiones Pacífica, Caribe, Orinoquía, Amazonía y el norte de la Región Andina.

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Panorama general y alertas meteorológicas

El Ideam destacó que el sábado será la jornada con las condiciones más lluviosas, concentrándose la mayor intensidad durante la tarde y la noche. Paralelamente, se registrarán contrastes térmicos y alertas por fenómenos hidrológicos y ambientales en distintas zonas del país:

Temperaturas extremas: Se prevén altas temperaturas en el centro y norte del Caribe, la región Pacífica, Orinoquía, Amazonía y el valle del río Magdalena. En contraste, los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Nariño experimentarán descensos en sus temperaturas.

Se prevén altas temperaturas en el centro y norte del Caribe, la región Pacífica, Orinoquía, Amazonía y el valle del río Magdalena. En contraste, los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Nariño experimentarán descensos en sus temperaturas. Niveles de ríos: Persiste la tendencia de niveles bajos en las cuencas alta y media de los ríos Cauca y Magdalena.

Persiste la tendencia de niveles bajos en las cuencas alta y media de los ríos Cauca y Magdalena. Riesgo de incendios: Las alertas rojas por amenaza de incendios de la cobertura vegetal se concentran en los departamentos de Tolima, Huila, Nariño, Cauca y la Alta Guajira.

Pronóstico detallado día a día

Viernes 4 de septiembre

Se reportarán lluvias fuertes y actividad eléctrica en Magdalena, sur de Sucre, sur de Bolívar, Risaralda, Santander, oriente de Boyacá, Casanare, Meta, Vichada, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Guainía, Guaviare, Vaupés y Caquetá.

🧵🌦️ CONDICIONES RECIENTES | PRONÓSTICO DE LA TARDE 🇨🇴

🌤️ Condiciones recientes



Durante la mañana predominó el tiempo seco, con cielo entre despejado y parcialmente nublado. ⛈️ Se registraron lluvias moderadas a fuertes, algunas con tormentas eléctricas, en sectores de… pic.twitter.com/HyhyveDRx3 — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) September 4, 2026

Asimismo, habrá tormentas eléctricas en Arauca, Córdoba, Antioquia y Chocó. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como en el resto del país, predominará el tiempo seco.

Sábado 5 de septiembre

Las precipitaciones más intensas con tormentas eléctricas se trasladarán a La Guajira y sectores de Atlántico, Sucre, Antioquia, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Guainía. También se prevé actividad eléctrica en Magdalena, Cesar, Córdoba y Vichada.

La escala de colores indica la cantidad de Precipitación acumulada (en milímetros). Foto: Ideam

En San Andrés y Providencia predominará el tiempo seco con probabilidad de lluvias de baja intensidad, mientras que en el resto del territorio nacional prevalecerá el tiempo seco.

Domingo 6 de septiembre

Para el cierre del fin de semana, se esperan lluvias fuertes en La Guajira, Magdalena, Cesar, Córdoba, Caldas, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Vichada, Meta, Guaviare, Vaupés, Caquetá y Amazonas.

Se registrarán descargas eléctricas en Bolívar, Sucre, Antioquia y Chocó. Por su parte, en el archipiélago insular se presentarán lluvias de intensidad variada y tiempo seco en las demás regiones del país.