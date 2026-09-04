Abogado detrás de la tutela que suspendió los bombardeos aclara relación con Petro y explica alcance de la decisión

SEMANA habló con el abogado detrás de la tutela que frenó los bombardeos del Gobierno De La Espriella en zonas donde pueda existir la presencia de menores de edad. Óscar Jimmy Borda Parra también es sociólogo y ha dedicado su vida a la promoción de los derechos humanos.

El abogado Borda explicó que esta no es la primera vez que acude a este tipo de recursos judiciales, pues en el año 2005 interpuso una denuncia penal contra una poderosa empresa en Colombia por supuestas alianzas con paramilitares, pero “la Fiscalía no desarrolló adecuadamente esa denuncia”, explicó.

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Una de las situaciones que aclaró durante la entrevista es que “nunca he tenido contratos con el gobierno Petro, ni en su alcaldía, ni en su Presidencia”. Esto ante los rumores que se han generado de la supuesta relación que tenía con el jefe de Estado.

Jimmy Borda explicó que en esta ocasión acudió a la tutela frente a los bombardeos del Gobierno porque “los menores de edad son víctimas del conflicto armado”, y destacó que el ordenamiento jurídico colombiano protege la vida de esa población con intereses superiores, plasmados en la Constitución del 91.

“Constituye un grave error, por parte del ministro del Interior Lara, que manifiesta que va a apelar ese recurso. Ese recurso no es apelable. Se llama impugnación. Una vez que tenga la acción de tutela en primera instancia, todas las partes que consideren la pueden impugnar”, explicó Borda.

El autor de la tutela también le respondió a quienes han cuestionado que su recurso provocó la decisión de un juez que podría terminar afectando la operatividad y los resultados de las fuerzas armadas frente a los grupos armados ilegales que delinquen en Colombia.

Para Borda, su postura es que a “los grupos alzados en armas no se les ha podido derrotar militarmente, pero sí hay que hacer grandes ofensivas para debilitarlos y que realmente ellos entren a un proceso de paz”.

El jurista consideró que es un “error” que el Gobierno De La Espriella “haya cerrado las puertas al diálogo y que de alguna manera no genere una política de paz”, al considerar que debería existir esa doble vía para acabar con los grupos criminales.

“No tener esta doble vía es donde han fracasado muchos gobiernos. Revisemos el gobierno Petro: fueron muy generosos para dialogar, pero no fue contundente en las ofensivas”, indicó.

Jimmy Borda cuestionó el poco tiempo que se ha trazado el actual Gobierno para acabar con la criminalidad, propuso reabrir los diálogos y advirtió que las negociaciones de paz podrían ayudar a acabar el conflicto armado en Colombia. “Esa es mi posición”, dijo.

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“Históricamente, los grupos alzados en armas han desarrollado como estrategia el reclutamiento y la formación de menores en sus filas y, precisamente, lo usan para poner en la mayoría de los campamentos para que el Estado y la fuerza pública no los puedan atacar”.

Borda destacó que hoy la fuerza pública de Colombia cuenta con más medios tecnológicos y con inteligencia militar para ser selectivos en los blancos que tiene el Estado contra el crimen y la protección que se le debe brindar a los menores que integran esas estructuras.

Por eso, explicó que “la tutela lo que busca es que se revisen todos los protocolos y que se implemente precisamente un plan preventivo para que disminuya el reclutamiento y esa sí es una obligación que tiene un ejecutivo de hacerlo. De no hacerlo, está incumpliendo la Constitución”.

El abogado Jimmy Borda aclaró que en el gobierno Petro, donde también hubo menores de edad muertos en bombardeos, no radicó la tutela porque un personero municipal ya la había presentado. Por eso aseguró que “no era necesario presentar otra”.