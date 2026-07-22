Dos trabajadores de la empresa de aseo de Medellín hallan cadáver cuando barrían las calles de Aranjuez: esto es lo que se sabe

Un aterrador hallazgo hicieron dos trabajadores de Emvarias, la empresa de aseo de Medellín, cuando iniciaban su jornada laboral este miércoles, 22 de julio.

Información oficial de la Policía Metropolitana, conocida por SEMANA, indica que hacia las 4:40 a. m. los operarios se encontraban en la calle 67 con carrera 50, cerca de la Universidad de Antioquia, cuando encontraron el cadáver.

Tras el hallazgo, informaron a la línea de emergencia 1,2,3 para que las autoridades policiales se trasladaran al lugar. Según la información entregada por los trabajadores a las autoridades, el cuerpo había sido cubierto con una sábana.

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Una vez en el lugar, la Policía inició las labores investigativas y encontró algo que los sorprendió aún más. Algunas personas que se encontraban a esa hora en el sector del barrio San Pedro observaron al responsable de abandonar el cadáver, entregaron la información a los uniformados y estos procedieron con su captura.

Vista de Medellín Colombia desde las montañas circundantes. Foto: Getty Images

“Iniciamos todas las labores de vecindario. Se hicieron entrevistas. En este momento se están tomando declaraciones juradas por parte del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, allá en la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía que queda en el barrio Caribe, y lo más importante, todo quedó documentado en el circuito cerrado que tiene la Alcaldía de Medellín”, dijo el brigadier general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, según informó Blu Radio.

El capturado, un hombre de 23 años, será judicializado; sin embargo, los detalles sobre este proceso y su identidad aún no han sido revelados.

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Si bien en Medellín la cifra de homicidios ha presentado una disminución durante la última década, incluso en el último año, resulta preocupante la situación que se registra en la comuna 4 - Aranjuez, ubicada en el nororiente de la ciudad.

El registro de homicidios del Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Medellín (Sisc), con corte al 21 de julio, indica que durante ese periodo fueron asesinadas 159 personas en la ciudad. De ellas, 33 fueron víctimas en la comuna 10, La Candelaria, correspondiente al centro de Medellín.

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El número más alto después de La Candelaria corresponde a Aranjuez, con 15 casos, cifra que duplica la registrada en otras comunas como Popular, Belén y el corregimiento de San Cristóbal, que acumulan ocho homicidios cada una.

Aunque aún no se conoce la identidad de la víctima, los análisis del Sisc indican que 45 de los asesinatos ocurridos este año están relacionados con temas de convivencia, 40 con estructuras criminales y 12 con personas que murieron al ser víctimas de atracos.