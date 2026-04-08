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Grave accidente deja una persona muerta y el cierre total de la troncal San Miguel, en Sibaté: varios vehículos involucrados

La emergencia está siendo atendida en estos momentos por los organismos de emergencia y las autoridades.

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Redacción Nación
8 de abril de 2026, 8:55 a. m.
Esta es la situación que se presenta en estos momentos en este punto.
Esta es la situación que se presenta en estos momentos en este punto. Foto: API

Un grave accidente de tránsito se presentó durante la mañana de este miércoles, 8 de abril, en la troncal San Miguel, entre la Y de Chusaca y Sibaté, más exactamente cerca a las bodegas del D-1.

De acuerdo con información preliminar, tres motocicletas y un furgón chocaron, dejando una persona muerta y tres heridas.

Tras lo anterior, reportan cierre total por esta vía, mientras personal de Bomberos Voluntarios de Sibaté, ambulancias y la Policía Nacional, están a la espera de unidades de criminalística para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo de la persona que murió en el lugar.

En desarrollo.