Grave accidente deja una persona muerta y el cierre total de la troncal San Miguel, en Sibaté: varios vehículos involucrados

Un grave accidente de tránsito se presentó durante la mañana de este miércoles, 8 de abril, en la troncal San Miguel, entre la Y de Chusaca y Sibaté, más exactamente cerca a las bodegas del D-1.

De acuerdo con información preliminar, tres motocicletas y un furgón chocaron, dejando una persona muerta y tres heridas.

Tras lo anterior, reportan cierre total por esta vía, mientras personal de Bomberos Voluntarios de Sibaté, ambulancias y la Policía Nacional, están a la espera de unidades de criminalística para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo de la persona que murió en el lugar.

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