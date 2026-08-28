Incendio en el cerro de las Tres Cruces, en el occidente de Medellín, entre las emergencias atendidas por los bomberos este viernes

Los Bomberos de Medellín, bajo las indicaciones del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín (Dagrd), atendieron este viernes, 28 de agosto, varias conflagraciones en esa ciudad.

El primer reporte fue dado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en su cuenta de X.

“A esta hora, una tripulación de #BomberosMedellín atiende un incendio forestal en zona verde de la parte alta de la comuna 16, Belén, sector Rodeo Alto. No se reportan lesionados. Nuestros bomberos continúan trabajando en el sitio para controlar la situación”, dijo.

Incendio en el cerro de las Tres Cruces en Medellín. Foto: Redes sociales

Pero esa no era la única emergencia que esperaba a los organismos de socorro. Minutos después, el Dagrd alertó sobre otras dos conflagraciones.

“En el momento atendemos otros dos incendios forestales en Santa Elena, Alto de las moras, y en corregimiento San Cristóbal. En los tres casos continuamos con equipos de bomberos en sitio”, señaló la dependencia.

Las llamas comenzaron a preocupar a los paisas. Los camiones de bomberos y las camionetas del Dagrd circulaban hacia esos rincones de la ciudad para tratar de controlar las emergencias, mientras que desde diferentes sectores se veían los focos de los incendios.

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Sin embargo, a eso de las 9:30 p.m., el Alcalde trinó: “Los incendios de La Gabriela, en La Loma (San Cristóbal), y Rodeo Alto ya están controlados. En Tres Cruces continúan las labores de enfriamiento y control de focos. Gracias a nuestros Bomberos, a los organismos de socorro y a la comunidad por su apoyo. Seguimos en sitio hasta dejar completamente controlada la situación”.

Braulio Espinosa, exalcalde de Envigado, se pronunció en su cuenta de X. “Ya fue controlado el incendio en el cerro de Las Tres Cruces, pero hay que ir hasta el fondo: es clave verificar las causas y el origen de lo ocurrido. En medio de esta ola de calor y sequía, todos los antioqueños debemos estar alerta para reaccionar ante cualquier acción contra nuestros cerros”, escribió.

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“Quiero destacar el actuar valeroso de los organismos de socorro, en especial del Cuerpo de Bomberos. Los meses que vienen serán difíciles, y van a necesitar el acompañamiento de todos nosotros”, agregó.

Su preocupación nace no solamente de las alertas por el fenómeno del Niño que ya se siente y que según el Ideam prevé una gran ola de calor, también por lo sucedido en el mismo Medellín, donde ya empezaron las interrupciones sectorizadas por la baja disponibilidad de agua.

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De hecho, EPM anunció cómo será la interrupción del servicio desde el lunes 31 de agosto y la cual se mantendrá durante todo septiembre.