Cortes de agua en Medellín: calendario completo de cómo operará desde el 31 de agosto y durante todo septiembre de 2026

El agua ya no alcanzó para seguir operando como siempre en Medellín.

Esa fue la advertencia que lanzó Empresas Públicas de Medellín (EPM) al anunciar una medida que comenzará en cuestión de días y que obligará a miles de familias a cambiar su rutina durante buena parte del mes de septiembre.

¿Sin agua durante un mes? EPM anuncia qué sectores de Medellín tendrán cortes en septiembre

Aunque la decisión no afectará a toda la ciudad, sí obligará a muchos habitantes a revisar con lupa si su vivienda está dentro de los sectores incluidos.

El motivo detrás de la medida no es menor: el fenómeno de El Niño ya empezó a golpear una de las principales fuentes que abastecen de agua a Medellín.

EPM confirmó que implementará interrupciones programadas del servicio de acueducto debido a la reducción de las lluvias y al descenso en los caudales de las quebradas que alimentan el embalse Piedras Blancas.

La empresa explicó que el sistema presenta actualmente un déficit cercano a 120 litros de agua por segundo, una cifra que equivale aproximadamente a 10 millones de litros diarios que hoy hacen falta para abastecer la demanda.

Ese faltante llevó a activar un plan especial que comenzará el lunes 31 de agosto de 2026 y, en principio, estará vigente durante todo septiembre.

Así funcionarán los cortes de agua en Medellín

Las interrupciones no serán permanentes, pero sí tendrán un horario fijo que miles de usuarios deberán tener en cuenta.

EPM informó que el servicio será suspendido día por medio, entre las 6:00 de la tarde y las 5:00 de la mañana del día siguiente.

La programación se aplicará en 10 circuitos ubicados en las zonas nororiental y centro-oriental de Medellín.

Es decir, durante septiembre habrá sectores donde una noche tendrán agua y la siguiente no, dependiendo del circuito al que pertenezca cada vivienda.

Y aquí aparece un detalle que puede generar más de una confusión. Vivir en el mismo barrio no garantiza tener el mismo horario. EPM aclaró que algunos barrios reciben agua desde más de un circuito de distribución.

Eso significa que dos vecinos que viven en la misma zona podrían tener programaciones completamente diferentes para las interrupciones del servicio.

Por esa razón, la empresa insiste en que cada usuario debe consultar cuál es el circuito que abastece su vivienda y verificar el calendario correspondiente.

No basta con saber que vive en una comuna incluida. El esquema depende del circuito asociado al contrato del servicio.

Calendario de los recortes de agua

La medida cobijará sectores específicos de seis comunas de Medellín, distribuidos en diferentes barrios, y funcionará de la siguiente manera:

El Esquema 1 comenzará el lunes 31 de agosto y continuará día por medio durante septiembre, inicialmente. En horarios entre las 6:00 p. m. y las 5:00 a. m.

Comuna 1 - Popular: Carpinelo, El Compromiso, La Avanzada y La Esperanza n.º 2.

Comuna 3 - Manrique: La Cruz, María Cano-Carambolas, San José La Cima n.º 1 y Versalles n.º 2.

Comuna 4 - Aranjuez: Campo Valdés n.º 1, La Piñuela, Las Esmeraldas y Manrique Central n.º 1.

Comuna 8 - Villa Hermosa: Las Estancias, San Antonio y Villa Lilliam.

Comuna 9 - Buenos Aires: Barrios de Jesús.

El Esquema 2, por su parte, comenzará el martes 1.º de septiembre y también continuará día por medio durante el mes, en horarios entre las 6:00 p. m. y las 5:00 a. m.

Comuna 3 - Manrique: Manrique Oriental y Santa Inés.

Comuna 4-Aranjuez: Manrique Central n.º 2.

Comuna 8 - Villa Hermosa: Villa Hermosa, Batallón Girardot, San Miguel, La Mansión y Llanaditas.

Comuna 9 - Buenos Aires: Alejandro Echavarría y Caicedo.

Comuna 10 - Candelaria: Los Ángeles y Boston. Sin embargo, EPM insiste en que no todos los barrios de estas comunas tendrán suspensión del servicio.

Los cortes solo se aplicarán en los circuitos definidos por la empresa, por lo que recomienda revisar el mapa oficial y consultar el esquema asignado a cada vivienda.

Interrupciones programadas por EPM para el mes de septiembre Foto: Comunicaciones EPM / API

¿Por qué Medellín llegó a este punto?

La empresa explicó que el fenómeno de El Niño ha reducido las precipitaciones y disminuido los caudales de las quebradas que abastecen el embalse Piedras Blancas.

EPM aseguró que trabaja de manera articulada con las autoridades y otras instituciones para preparar a la ciudad frente a las condiciones climáticas asociadas al fenómeno.

Mientras tanto, el llamado es claro: entrar en modo ahorro. La empresa pidió reducir el consumo de agua para ayudar a enfrentar el déficit que hoy presenta el sistema de abastecimiento.

¿Qué pasará durante las noches sin servicio?

EPM anunció un plan de contingencia para acompañar a las comunidades durante las interrupciones programadas. La empresa dispondrá de seis rutas de abastecimiento, conformadas por cuatro carrotanques y dos camiones adecuados con bidones de agua.

Estos vehículos recorrerán los sectores afectados durante las jornadas de interrupción para atender las necesidades de la comunidad.

Además, la recomendación es prepararse antes del horario del corte y almacenar únicamente el agua necesaria para cubrir las necesidades básicas durante la noche.

La recomendación de EPM: prepárese desde ya

Las interrupciones comenzarán el 31 de agosto y se repetirán día de por medio durante septiembre, inicialmente.

Por eso, la empresa recomienda a los usuarios verificar desde ahora si hacen parte de los circuitos afectados, revisar el calendario oficial y abastecerse de agua antes de las 6:00 p. m., hora en la que iniciarán las suspensiones programadas.