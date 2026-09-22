Presidenta de Costa Rica elogia ofensiva contra el narcotráfico en Colombia: “Vamos a hacer aún mayores esfuerzos”

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, anunció este martes, 22 de septiembre, desde la sede presidencial en Barranquilla que habrá cooperación con el Gobierno de Abelardo De la Espriella para combatir el narcotráfico.

La mandataria costarricense sostuvo un encuentro con su homólogo colombiano y explicó que hay un acuerdo entre ambas naciones con el fin de avanzar en contra de los grupos narcoterroristas.

“Como presidenta de la República, estamos muy agradecidos con la hospitalidad brindada por el señor presidente de Colombia. Adicionalmente, hemos tenido un encuentro fructífero para ambas naciones, donde hoy podemos afirmar, con toda intensidad, que Colombia y Costa Rica dan un paso al frente para avanzar en una lucha sin cuartel”, afirmó.

Fernández Delgado indicó que en el encuentro acordaron endurecer las acciones en contra del narcotráfico y las actividades de organizaciones transnacionales.

“Surge como mandatarios la persecución o mano dura para que vuelva la justicia y la paz a nuestros pueblos. Una lucha sin cuartel contra el crimen transnacional y, especialmente, el narcoterrorismo que tanto daño le hace a ambas naciones”, señaló la presidenta.

También reconoció la labor que viene desarrollando el presidente Abelardo De La Espriella con los grupos armados ilegales en Colombia, donde ha dado bajas importantes.

“El gran trabajo, el valiente y firme trabajo que está realizando el presidente Abelardo De La Espriella no va a incidir de manera negativa en Costa Rica. Y lo dije con el mayor ánimo en mi país antes de venir a este encuentro bilateral: que el esfuerzo que el presidente realiza en el combate del narcotráfico, esa limpieza que está realizando de Colombia, no significa que Costa Rica vaya a recibir a la basura que usted está limpiando de su patio”, manifestó.

Insistió en que entre Costa Rica y Colombia habrá un trabajo duro en contra de los ilegales y contra quienes quieran transportar drogas entre varios países.

“Hoy trazamos una ruta de apoyo bilateral. He recibido acá a un presidente con el cual es posible hacer equipo, un presidente y un equipo de trabajo muy profesional y calificado que, junto a mis equipos, vamos a hacer”, expresó.

Por su parte, el presidente, Abelardo De La Espriella, durante la reunión bilateral con su homóloga costarricense, Laura Fernández Delgado, en un encuentro de alto nivel, habló de los principales acuerdos a los que llegaron los dos mandatarios. Entre los que se encuentra el fortalecimiento de la lucha en contra de la criminalidad y grupos narcoterroristas.

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