“No voy a dejar que se le pase la basura para Costa Rica”: la promesa de Abelardo De La Espriella a la presidente de ese país

Dentro de los temas que se abordaron en la reunión bilateral, de este martes 22 de septiembre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella y su homólga de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, se habló sobre la situación migratoria, sus políticas y medidas.

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Frente a ese aspecto, el mandatario colombiano le pidió formalmente a la par del país centroamericano que estudie la posibilidad de no pedir visa para los ciudadanos colombianos que quieran ingresar a ese país.

Además, De La Espriella lanzó promesa: “Créame que no voy a dejar que se le pase la basura para Costa Rica. No se preocupe”.

“Le solicité a la señora presidente de Costa Rica estudiar la posibilidad de avanzar hacia condiciones de reciprocidad migratoria en materia de visado para nuestros ciudadanos”, indicó el jefe de Estado.

El presidente Abelardo De La Espriella pidió a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, evaluar la posibilidad de no exigir visa a ciudadanos colombianos: “No voy a dejar que se le pase la basura”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/0UcbQXacM5 — Revista Semana (@RevistaSemana) September 22, 2026

Y agregó: “Hoy Colombia no le exige visado a los costarricenses, pero Costa Rica sí exige visado. Yo entiendo que en otros gobiernos eso era necesario, pero en este, que vamos a compartir información e inteligencia, créame que no voy a dejar que se le pase la basura para Costa Rica. No se preocupe”.

“La presidenta se comprometió a revisar este asunto y, por supuesto, bajo los lineamientos que ella determina y los procedimientos internos. Valoramos, eso sí, señora presidenta, esa disposición de estudiar esa posibilidad”, recalcó el presidente de la República en una declaración conjunta que tuvo con la mandataria de Costa Rica en Barranquilla.

Finalmente, el mandatario colombiano anunció que se fortalecerá la cooperación entre Colombia y Costa Rica en las acciones en contra de la criminalidad.

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“A través de ese Escudo de las Américas vamos a articular las capacidades de nuestras naciones para proteger al hemisferio del crimen organizado transnacional. Porque nuestra estrategia no puede limitarse a interceptar cargamentos de droga. Tenemos que perseguir de manera decidida a las organizaciones criminales, desmantelar sus estructuras y especialmente golpearlos donde más les duele, el bolsillo en sus finanzas, seguir el dinero, identificar el lavado, perseguir los patrimonios criminales, cerrarles las rutas financieras, quitarles los recursos con los que compran armas corrompen instituciones y financian la violencia y el terrorismo”, recalcó De La Espriella.