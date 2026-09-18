La delimitación del páramo de Santurbán tendrá un nuevo responsable.

El Gobierno designó a Indalecio Dangond Baquero, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, como ministro de Ambiente ad hoc para atender los trámites relacionados con este proceso.

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¿Qué cambia para las comunidades?

La designación quedó establecida mediante el Decreto 1407 del 17 de septiembre de 2026.

Dangond deberá adelantar las actuaciones administrativas relacionadas con la delimitación del Complejo de Páramos Jurisdicciones-Santurbán-Berlín.

La decisión es seguida de cerca por los habitantes de Soto Norte, donde comunidades campesinas y mineras llevan años participando en la discusión sobre los límites del páramo y las condiciones para desarrollar actividades productivas en la región.

Las voces de los mineros y campesinos de Soto Norte no se han hecho esperar y han manifestado su deseo de que se logren manejar y delimitar legalmente estos predios, conforme a lo dispuesto por la Corte Constitucional.

Los líderes sociales, comunitarios y representantes de organizaciones de pequeña y mediana minería de Soto Norte, Santander, afirmaron que respetan la decisión y esperan que el Gobierno finalice el proceso de delimitación, que, según las comunidades, lleva nueve años sin concluir.

“Les pedimos al Gobierno Nacional y al nuevo Ministro designado para la delimitación de Santurbán que no haya impedimentos para seguir defendiendo la legalidad y la actividad minera formal”, indicó Ivonne González, presidenta de Asomineros Vetas.

La líder enfatizó que “el Estado no puede declararse impedido para cumplir la delimitación del páramo como lo ordenó la Corte Constitucional, respetando los acuerdos alcanzados con la gente (…)”.

También debe corregir las resoluciones inconsultas y antitécnicas que vulneraron los derechos de las comunidades.

“No se puede declarar impedido para evitar que los grupos ilegales nos desplacen de nuestras tierras y destruyan el páramo que nosotros hemos cuidado”, indicó González.

Además, la líder comunitaria afirmó que las comunidades esperan el reinicio de las mesas de concertación para la delimitación del Páramo de Santurbán en los 14 municipios que aún faltan, respetando lo ya concertado por el Estado colombiano con diferentes comunidades.

Las comunidades de Soto Norte esperan que el proceso de delimitación del Páramo de Santurbán avance y que se retomen las mesas de concertación. Foto: Víctor Galeano / SEMANA

Una decisión que viene desde 2017

El proceso tiene como antecedente la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional.

Esta dejó sin efecto la delimitación realizada en 2014 y ordenó al Ministerio de Ambiente adelantar un nuevo proceso con participación efectiva de las comunidades.

Por eso, uno de los principales puntos de interés ahora será conocer cuándo se retomarán las mesas y cómo continuará la concertación con los municipios que todavía hacen parte del proceso.

Desde Soto Norte, los líderes también han advertido que la falta de claridad sobre la delimitación genera incertidumbre para las familias que dependen de la minería formal en la región.

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La atención estará puesta en las decisiones que adopte Indalecio Dangond como ministro de Ambiente ad hoc y en la reactivación del proceso participativo.

Para las comunidades, el principal reclamo es que haya claridad sobre el cronograma y que los acuerdos alcanzados durante las mesas sean tenidos en cuenta.