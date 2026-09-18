Asesinan a Roxxy Vanessa Astaiza, lideresa trans en Popayán: Indepaz advierte sobre un posible transfeminicidio

Hay conmoción en Popayán por el asesinato de Roxxy Vanessa Astaiza, reconocida lideresa de la población LGBTIQ+ y defensora de derechos humanos, quien murió el jueves 17 de septiembre luego de resultar gravemente herida en un hecho que ahora es materia de investigación.

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De acuerdo con información preliminar conocida sobre el caso, Astaiza sufrió heridas con arma cortopunzante en medio de lo que inicialmente habría sido una riña. La mujer alcanzó a ser trasladada hasta un centro asistencial, pero falleció debido a la gravedad de las lesiones.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) incluyó a Astaiza en su registro de líderes y defensores de derechos humanos asesinados durante 2026 y señaló que las circunstancias del crimen todavía deben esclarecerse. Entre las hipótesis entorno al caso está la de un presunto transfeminicidio, por lo que será la investigación de las autoridades la que determine el móvil.

¿Quién era Roxxy Vanessa Astaiza?

Astaiza integraba la colectiva Mariposas Negras, organización de mujeres trans que trabaja en procesos relacionados con la defensa de derechos y la lucha contra distintas formas de violencia.

Además, se encontraba inscrita como candidata al Consejo Consultivo Departamental de Mujeres del Cauca para el periodo 2026-2029, en el proceso adelantado por la Gobernación del departamento.

Caribe Afirmativo destacó que la lideresa también había desarrollado labores de denuncia frente a los transfeminicidios, la violencia contra personas LGBT y las agresiones contra trabajadoras sexuales. La organización pidió que la investigación contemple diferentes hipótesis y permita determinar si el homicidio tuvo alguna relación con su liderazgo y activismo.

La Universidad del Cauca también confirmó que Astaiza era estudiante de la institución y publicó varios pronunciamientos lamentando y rechazando su muerte.

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Indepaz alerta por asesinatos de líderes

Según el registro divulgado por Indepaz, Roxxy Vanessa Astaiza corresponde al caso número 111 de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante 2026.

La organización recordó además que sobre Popayán existe una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo relacionada con los riesgos que enfrenta la población civil tanto en sectores rurales como urbanos.

En el territorio hacen presencia estructuras armadas como el ELN y el Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, a través de diferentes frentes, además de organizaciones de carácter local, según la información recogida por Indepaz.

Por ahora, las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer con precisión las circunstancias en las que fue atacada Astaiza y determinar el móvil del crimen. La hipótesis de un transfeminicidio no ha sido establecida judicialmente y continúa siendo una de las líneas que se ha pedido investigar.