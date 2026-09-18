Se conocen los últimos videos con vida de Ana Lucía, niña encontrada muerta en una alcantarilla: Fiscalía contó qué le hacía el hombre

Se siguen conociendo nuevos detalles del caso de Ana Lucía González, la niña de nueve años que apareció muerta en una alcantarilla de Ciudad Bolívar, en Bogotá.

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Noticias RCN publicó los últimos videos que se tienen de la pequeña con vida, registros que son pieza clave dentro de la investigación que se ha adelantado y que deja como capturado a Shenner José Rojas Lárez.

En las imágenes, que fueron captadas el pasado 14 de septiembre, se observa al sujeto manejando una moto y a la víctima como parrillera. De esta forma, se habría llevado a la menor del municipio de Mosquera hasta Bogotá.

Los audiovisuales muestran el momento en que Rojas llegó hasta la localidad de Fontibón y tenía en su poder a Ana Lucía, quien para ese momento seguía con vida.

De acuerdo con la Fiscalía, el hoy procesado llevó a la pequeña hasta un inmueble de esta zona de la capital del país y, un día después, la trasladó hasta el barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar, donde presuntamente le causó la muerte mediante asfixia.

Los videos ya están en poder de las autoridades y serán fundamentales para intentar esclarecer el caso en su totalidad, mientras que la familia de la víctima exige justicia y que les entreguen el cuerpo para poder llevarlo a Venezuela y darle el último adiós.

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Hay otro detalle clave que fue dado a conocer en las últimas horas por el ente investigador: al parecer, la pequeña habría sido víctima de agresiones y conductas de carácter sexual, en ocasiones anteriores, mientras estaba al cuidado de Rojas Lárez.

Además, se precisó que el crimen supuestamente correspondería a una forma de violencia vicaria y de retaliación contra su expareja, quien es hermana de la víctima y pocas semanas antes había terminado la relación sentimental.

Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) de la Seccional Bogotá le imputó al hoy detenido los delitos de feminicidio y actos sexuales con menor de 14 años, ambas conductas agravadas.

Pese al material probatorio que hay, el procesado no aceptó los cargos, aunque un juez lo envió a la cárcel mientras avanza el proceso en su contra.