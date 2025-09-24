Familia de Valeria Afanador toma radical decisión tras muerte de la niña: “A ella la asesinaron”

El caso de Valeria Afanador conmocionó a toda Colombia y todavía sus papás siguen pidiendo respuestas. La menor de diez años desapareció de su colegio en Cajicá, Cundinamarca, y fue hallada sin vida 18 días después.

Al parecer, la niña se habría caído al río Frío, que queda justo al lado de la institución, y murió por ahogamiento, según el dictamen de Medicina Legal. Sin embargo, Manuel Afanador, su papá, cree que alguien está detrás de todo esto y que se trató de un homicidio.

Valeria Afanador y el colegio en el que desapareció antes de ser encontrada sin vida. | Foto: Foto 1: Gimnasio Campestre Los Laureles / Foto 2: perfil de X de @julianquintanat

Recientemente, el hombre habló con Los Informantes y allí reiteró lo que ha dicho en repetidas oportunidades: su hija no salió sola del colegio, por lo que alguien la tuvo que haber ayudado o, por lo menos, llamado para que cruzara la cerca.

Por lo mismo, Afanador confesó que, ante el temor que sienten, decidieron salir del municipio, razón por la que la vida de su familia ha cambiado. “Los niños salieron del colegio y tuvimos que salir de la ciudad por miedo”, dijo.

“Para mí, a Valeria la asesinaron, estamos hablando de un homicidio agravado y no sabemos qué hay detrás”, agregó.

El papá de la niña explicó que nunca en su vida se ha metido con nadie y, por lo mismo, ni él ni su familia han tenido amenazas. “Yo soy una persona trabajadora que no tengo problemas, no tengo dinero y nunca he recibido una extorsión”, comentó.

Pese a esto, Manuel afirmó que ellos no saben qué problemas puedan tener personas del colegio, por lo que junto a su esposa tomaron la decisión de irse de Cajicá y llevarse a los hermanos de Valeria.

“Está ahí el miedo de que nos hagan algo, entonces estamos por fuera de la ciudad tratando de rehacer una vida que se rompió y que no tiene la brújula, que era Valeria”, expresó.

Manuel explicó que la menor de 10 años les enseñó mucho y era prácticamente quien los guiaba para saber en qué dirección tenían que conducir su vida.

La muerte de la niña significó un gran golpe para toda la familia y están recibiendo apoyo psicológico para intentar enfrentar esta difícil situación.

“Sus hermanitos están muy mal. Santi nos decía: ‘Papá, yo quiero volver a escuchar a Valeria’. Sus hermanitos dijeron: ‘Pero es que nosotros somos seis, no queremos ser cinco’. Eso es muy duro”, dijo en medio de lágrimas y con la voz entrecortada.

Afanador reiteró que está completamente seguro de que hay algo detrás de la muerte de su hija: “En esa cerca había una persona, Valeria no se iba a salir sola”.