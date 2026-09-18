Envían a la cárcel a señalado por el crimen de turista neerlandesa en Salento: Fiscalía reveló detalles del crimen

Un nuevo avance se conoció este viernes 18 de septiembre en la investigación por la muerte de una turista neerlandesa en Salento, Quindío, un caso que comenzó como una desaparición y terminó con el hallazgo de la mujer sin vida.

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La Fiscalía General de la Nación informó que logró identificar y judicializar a Eduardo Ramiro Mendoza Nare, ciudadano venezolano señalado como presunto responsable de los hechos. Un juez de control de garantías ordenó que permanezca privado de la libertad en un centro carcelario mientras continúa el proceso penal.

Los hechos se remontan al 25 de mayo, cuando la turista salió del hospedaje en el que se encontraba para participar en una actividad en una finca de la zona rural. Según el ente investigador, tomó una vía hacia la vereda Palestina y, desde ese momento, sus allegados perdieron contacto con ella.

¿Qué habría ocurrido con la turista?

Las labores adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitieron reconstruir parte de lo sucedido. De acuerdo con la Fiscalía, cuando la mujer llegó al sector, habría sido abordada por Mendoza en una zona despoblada.

El señalado presuntamente la golpeó con un objeto contundente en diferentes partes del cuerpo con el propósito de robarle sus pertenencias. La investigación estableció que la víctima sufrió un trauma craneoencefálico que le produjo la muerte.

Tras el ataque, según la hipótesis de las autoridades, el hombre se habría cambiado de ropa, habría salido del lugar y habría tomado un bus intermunicipal con destino a Medellín. Mientras avanzaba la búsqueda de la extranjera, su cuerpo fue localizado cinco días después, el 31 de mayo, en una quebrada.

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Capturado en Salento

Mendoza Nare fue posteriormente capturado por funcionarios del CTI en la vía pública de Salento. Un fiscal de la Seccional Quindío le imputó los delitos de feminicidio y hurto calificado, ambos agravados.

El procesado no aceptó los cargos. Sin embargo, el juez acogió la solicitud de imponerle una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, donde deberá permanecer mientras avanzan la investigación y el proceso en su contra.