Los incendios mantienen en emergencia a Colombia: hasta el momento hay 14 activos

Los incendios forestales continúan generando alertas en diferentes regiones de Colombia. De acuerdo con el más reciente reporte, de este 18 de septiembre, las autoridades mantienen 22 conflagraciones en seguimiento, de las cuales 14 permanecen activas y ocho ya fueron controladas.

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El departamento que concentra la mayor cantidad de emergencias es Tolima, donde se adelantan labores de atención en ocho puntos. Los incendios se encuentran ubicados en los municipios de Ataco, Villarrica, Prado, Villahermosa, Armero, Ortega, Alvarado y San Luis.

En Ataco, la conflagración fue reportada en la vereda Paipa, específicamente en el sector El Espejo, en la finca El Resguardo La Rosalía. También se registra una emergencia en Villarrica, en la vereda Río Lindo, mientras que en Prado las llamas se presentan en la vereda Corinto, sector Sagitario, cerca de la represa de Prado.

El listado de incendios activos en Tolima también incluye a Villahermosa, en la vereda Alto de Naranjo; Armero, en la vereda Maracaibo, sector El Trincho; Ortega, en la vereda Paso Candela; Alvarado, en el sector Hacienda La Leticia, y San Luis, en la vereda San Cayetano.

Fuera de Tolima, Cundinamarca registra dos incendios activos. Uno de ellos está ubicado en Topaipí, en la vereda Palmichales, mientras que el segundo se encuentra en Nilo, en el cerro de la vereda La Palmita, en los sectores Cucuata y Cactus.

La emergencia por incendios mantiene en alerta a la región. Foto: Gobernación del Tolima

Valle del Cauca también reporta dos emergencias, una en Guadalajara de Buga, en el sector La Mesa, y otra en Cali, específicamente en el sector Altos de Menga. A estos casos se suman un incendio en Santander de Quilichao, Cauca, en el sector El Pedregal, y otro en Mallama, Nariño, que afecta las veredas Puspued y Santa Elena, en el sector La Oscurana.

Mientras los equipos de respuesta continúan trabajando para controlar las conflagraciones activas, ocho incendios ya fueron reportados como controlados. En Cundinamarca se encuentran los casos de Paime, en la vereda San Santuario, y San Juan de Rioseco, en la vereda La Cajita.

Huila reportó como controlado un incendio en Yaguará, en la vereda El Viso, mientras que Santander hizo lo propio con la emergencia registrada en Coromoro, en la vereda Pueblo Viejo-Cuchilla Bolón, en límites con Boyacá.

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Tolima, además de concentrar la mayoría de los incendios activos, registra cuatro emergencias controladas. Estas corresponden a Suárez, donde fueron atendidos tres focos en las veredas Sinaí parte alta, Cañaveral Cubacol y Agua Blanca; Carmen de Apicalá, en el Cerro Las Mercedes; Chaparral, en la vereda Guayabal, y Coyaima, en las veredas Guadualito y Jabonera.

Las autoridades mantienen el seguimiento de las emergencias y de las condiciones en cada uno de los territorios para avanzar en el control de las llamas y evitar que los incendios continúen extendiéndose.