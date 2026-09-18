Barranquilla inicia gigantesco operativo para el Día del Amor y la Amistad: estos son los detalles

Barranquilla y los municipios que conforman su área metropolitana tendrán un dispositivo especial de seguridad este fin de semana, con motivo de la celebración del Día del Amor y la Amistad. La Policía Metropolitana anunció el despliegue de cerca de 1.600 uniformados para reforzar la vigilancia en la ciudad.

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El operativo se desarrollará en coordinación con la Alcaldía de Barranquilla y las administraciones de los municipios del área metropolitana. La estrategia contempla presencia policial en sectores considerados prioritarios por las autoridades y zonas donde se ha identificado una mayor ocurrencia de delitos.

Para esto, la Policía dispondrá de diferentes capacidades operativas, entre ellas unidades de inteligencia, investigación criminal, Goes, Gaula, Infancia y Adolescencia, y la Seccional de Protección y Servicios Especiales. También se realizarán acciones orientadas a la prevención y protección de turistas.

Uno de los componentes tecnológicos del dispositivo será el uso de drones y cámaras analíticas e inteligentes. Estos elementos estarán articulados con el Centro Automático de Despacho (CAD), desde donde se les hará seguimiento a diferentes puntos de Barranquilla y su área metropolitana, y se coordinará la respuesta de los uniformados ante los requerimientos de la ciudadanía.

El plan también contempla controles en establecimientos comerciales, donde las autoridades realizarán labores de prevención, vigilancia y verificación de documentación, con el objetivo de identificar posibles irregularidades.

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A estas acciones se sumará el Grupo Púrpura, que desarrollará campañas enfocadas en prevenir diferentes formas de violencia, entre ellas la violencia basada en género, los casos de violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar.

Otro de los componentes será el Plan Cazador, mediante el cual se intensificarán las acciones contra estructuras y actividades relacionadas con la criminalidad. A su vez, el Plan Baliza permitirá ubicar patrullas en puntos estratégicos para aumentar la capacidad de reacción frente a las solicitudes de la comunidad.

La Policía Metropolitana también hizo una advertencia relacionada con los eventos que suelen realizarse durante estas fechas. Las autoridades recordaron que no están permitidos los cierres de calles o avenidas para realizar actividades con pick-ups, por lo que hicieron un llamado a evitar este tipo de situaciones en las vías públicas.

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El coronel Miguel Fernando Sastoque Segura, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Barranquilla, señaló que el dispositivo hace parte de las acciones desplegadas para mantener una presencia permanente en diferentes sectores de la ciudad y fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles hechos delictivos.

La institución invitó a los ciudadanos a disfrutar las actividades de Amor y Amistad de manera responsable y reportar cualquier situación sospechosa. Para estos casos estarán disponibles diferentes líneas de atención que pueden ser consultadas en las páginas oficiales de las autoridades.