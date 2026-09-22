Funcionarios del Gobierno revelaron en el Congreso el “despilfarro” de la administración de Gustavo Petro en el sector Agricultura

Los altos funcionarios del Gobierno de Abelardo De La Espriella del sector de agricultura estuvieron en la Comisión Quinta del Senado en medio de un debate de control político para verificar el estado de ese sector en el arranque de ese mandato.

El agro solo tiene un 0,4 % del presupuesto 2027. “¿Cuál será la política del agro?“, se pregunta el Congreso de la República

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, hizo un recuento de lo que ha sucedido desde el gobierno de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro y cuestionó que se habrían gastado más de 40 billones para es ese sector, de los cuales 20 fueron del exmandatario de izquierda.

Dangond dijo que no le afecta que le hayan recortado el presupuesto de la entidad con respecto al año pasado e insistió en que en el caso del Ministerio de Agricultura se “despilfarraron” recursos. “Eso es una vagabundería lo que encontramos ahí”, señaló el funcionario.

Por ejemplo, dijo que encontró que hay 25 asesores de 12 millones de pesos mensuales que no serían necesarios. “Eso es irresponsabilidad con los productores del campo”, dijo.

Los funcionarios estuvieron en un debate de control político en el Congreso. Foto: ANT

Con respecto al fondo de tierras Dangond afirmó que disponen de un millón de hectáreas para entregar.

Otra de las denuncias del ministro fue un contrato por cuatro años por 10.000 millones de pesos de arriendo para cuidar una presa que según él no era necesaria.

Dangond afirmó que pronto presentará algunos proyectos de ley para adelantar los objetivos que tiene en el sector.

“En los cuatro años que pasaron creció más la coca que los cultivos de los pequeños productores del campo”, afirmó el ministro con cifras en la mano.

El senador Juan Espinal, del Centro Democrático, recogió algunos de los datos entregados por los funcionarios. “El Dr. Indalecio Dangond manifestó que encontró un convenio por más de 190.000 millones el cual se evitó, además la entidad (ANT) pasó de tener 692 contratistas en el 2022 a 1698 en el 2026, también encontró 18 asesores que se ganaban más de 16 millones, entre ellos una pastora que prestaba servicios espirituales. Entre el 1 de enero al 7 de agosto se contrataron prestaciones de servicio por más de 114.000 millones”, aseguró.

Por su parte, la directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina Garrido, dijo que de 3 millones 900 mil hectáreas para ser formalizadas de las cuales solo se alcanzó el 41 %; y de 1.500.000 que iban a ser entregadas solo alcanzaron a dar 99.477, es decir, el 6,6 %. Actualmente hay pendientes por registro más de 19.256 títulos que equivalen a 714.000 hectáreas, aseguró Garrido.