Habla abogado de familia de niña que murió por talio en frambuesas y hace revelación: “Hay más personas en la mira”

Zulma Guzmán Castro está en la mira de las autoridades por supuestamente contaminar con talio frambuesas que, posteriormente, envió como regaló a un apartamento donde vivía Juan de Bedout, con quien tuvo una relación clandestina.

Las frutas fueron consumidas por algunas niñas que estaban allí, lo que produjo la muerte de dos de ellas. Todo ocurrió el pasado 5 de abril, pero hasta hace pocas semanas se conoció el nombre de esta mujer que, al parecer, estaría detrás de todo.

Zulma Guzmán Castro es una economista con estudios en el exterior. | Foto: STOCK/ CAPTURA DE VIDEO

Sin embargo, tal parece que todavía hay mucha tela por cortar en este caso y no se descarta que haya más gente implicada. Por lo menos así lo dijo Majer Abushihab, abogado de la familia Forero Uricoechea, allegados de la otra menor que murió por cuenta del talio.

En diálogo con el diario El Tiempo, el penalista destacó el trabajo que hasta el momento ha hecho la Fiscalía General de la Nación, especialmente los investigadores que han logrado reconstruir la forma en la que habría ocurrido todo.

“El trabajo del equipo ha sido incansable y puedo decirle que este caso, como ningún otro, tiene un muy amplio y serio caudal probatorio”, manifestó.

Acto seguido, confirmó que todo indica que Zulma Guzmán no habría actuado sola: “También sabemos que hay más personas en la mira de la Fiscalía y confiamos en que pronto se podrán develar esos nombres”, señaló.

Zulma Guzmán, señalada de envenenar a las dos niñas. | Foto: Fotomontaje SEMANA/ Getty

Abushihab indicó que técnicamente se han podido ubicar los movimientos que hizo la mujer y, entre otras cosas, esto fue lo que permitió saber que aparentemente es la autora del envenenamiento de las dos menores de edad.

Otro dato importante fue el domiciliario que se encargó de llevar las frambuesas hasta la vivienda en la que estaban las niñas. Este hombre —en un principio— fue investigado, pero hasta ahora no se ha logrado concluir que tenga alguna participación en el hecho.

Guzmán envió las frutas como un regalo a través de una aplicación de mensajería, así fue como llegaron hasta el apartamento y las pequeñas las consumieron. Horas después, se confirmó su deceso y quedaron muchas preguntas, que hoy en día se están aclarando poco a poco.