Hallazgo clave en el caso de talio: habrían encontrado rastros en familiares de una de las niñas

Se conocieron nuevas revelaciones sobre el caso de envenenamiento con talio que ha conmocionado a Bogotá. Mientras la empresaria Zulma Guzmán Castro es buscada internacionalmente tras la emisión de una circular roja de Interpol, surgió un hallazgo alarmante: otros integrantes del entorno familiar, que nunca estuvieron expuestos a las frambuesas contaminadas que causaron la muerte de dos niñas, al parecer también presentarían trazas del metal en su organismo.

Este descubrimiento abre la puerta a una hipótesis más inquietante, pues sugiere que la intoxicación habría podido iniciarse años antes de la tragedia.

Este es el perfil de la implicada en la muerte por envenenamiento de dos menores de edad en Bogotá. | Foto: SEMANA

Al respecto, el penalista Fabio Humar, quien asumió la representación de Juan de Bedout, papá de una de las menores y dueño de la casa donde sucedieron los hechos, habló con SEMANA sobre la posible presencia de talio, no solo en las dos niñas fallecidas, sino además en la madre de Inés años atrás.

“La Fiscalía llamó a entrevista al señor De Bedout y rápidamente se empezó a descartar la hipótesis de por qué había talio en estas menores, dos de ellas fallecidas, y por qué había talio en el cuerpo de la madre de Inés, varios años atrás. Desde esa hipótesis, se empezó a trabajar ya con base en pruebas forenses de la Fiscalía y que la misma representación de víctimas aportó”, precisó el abogado.

Con estos indicios, la Fiscalía y la representación de víctimas continuaron el proceso apoyándose en pruebas forenses para esclarecer el caso.

Además, SEMANA también expuso la manera en que Guzmán habría ejecutado un plan que terminó en una tragedia y que, según las autoridades, incluso habría ido más allá de sus propios objetivos. Tras conocerse la muerte de las dos menores y hacerse públicas las revelaciones de la revista, la mujer abandonó el país rumbo a Argentina. “Los investigadores del CTI hicieron un mapa con su recorrido”.

Zulma Guzmán Castro | Foto: SEMANA